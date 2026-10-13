Cupa Mondială pe Netflix, în 2030: lovitura dată de serviciul de streaming în Spania, una dintre țările organizatoare

Platforma de streaming Netflix a dat o lovitură în premieră pe piața transmisiunilor sportive, achiziționând drepturile exclusive de difuzare în Spania și Andorra pentru Cupa Mondială din 2030. Înțelegerea prevede însă o clauză importantă pentru publicul larg: meciurile de interes național vor putea fi urmărite gratuit la o televiziune publică.

Toate cele 104 meciuri ale turneului din 2030, la care vor participa 48 de echipe naționale, vor fi transmise în direct pe platforma de streaming. Competiția va fi găzduită în principal de Spania, Portugalia și Maroc, după ce primele trei meciuri ale turneului se vor desfășura în America de Sud.

Meciurile importante rămân accesibile gratuit la TV

Deși valoarea financiară a tranzacției nu a fost dată publicității, termenii contractuali impun respectarea normelor FIFA privind accesul publicului la marile evenimente sportive. Pentru ediția din 2026, desfășurată în America de Nord, drepturile pentru Spania au fost cumpărate de televiziunea publică RTVE pentru aproximativ 55 de milioane de euro.

Modelul adoptat de Netflix garantează difuzarea fără abonament a celor mai importante partide. În fiecare zi de turneu va fi transmis gratuit cel puțin un meci, iar un pachet special care include toate meciurile naționalei Spaniei, ambele semifinale și marea finală va fi cedat unei post național de televiziune cu recepție liberă.

O ediție centenară cu un format neobișnuit

Campionatul Mondial din 2030 marchează împlinirea a 100 de ani de la prima ediție a competiției. Pentru a celebra centenarul, FIFA a decis ca Uruguay, țara gazdă din 1930, alături de Argentina și Paraguay, să găzduiască câte un meci de deschidere. Ulterior, turneul se va muta în Europa de Sud și Africa de Nord.

Preluarea drepturilor pentru cel mai mare eveniment sportiv din lume este un pas strategic pentru gigantul american de streaming, după acordurile semnate anterior cu FIFA pentru Cupa Mondială Feminină din 2027 și 2031.