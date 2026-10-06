Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a transmis marți, 6 octombrie 2026, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care spune că a decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța.

Radu Miruță: „Cerealele româneşti trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri şi TIR-uri”

Radu Miruță a transmis faptul că a decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța.

„Un pic de ordine pentru procesarea cerealelor româneşti în Portul Constanţa. Cerealele româneşti trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri şi TIR-uri.

Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanț pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanța.

Portul știe cu suficient timp înainte ce nave urmează să intre la încărcat, ce capacitate au și va anunța de îndată operatorii de transport feroviar și rutier, care au la dispoziție doar câteva zile să își programeze transportul cerealelor asociat acelei nave.

Altfel, vagoanele de tren și TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje și parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat", a spus Miruță.

Timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, redus

În acest fel, este redus timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, iar coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători este îmbuntățită.

„Se reduce timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, îmbunătățim coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători și introducem un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată. Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare.