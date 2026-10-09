O asistentă medicală în vârstă de 54 de ani, angajată de peste 20 de ani la secția de chirurgie vasculară a Spitalului Județean din Brăila, este cercetată penal sub suspiciunea că a sustras timp de mai mulți ani cantități impresionante de medicamente din gestiunea unității medicale.

Neconcordanțe între stocurile reale și cele înregistrate

Suspiciunile au apărut la începutul acestui an, în luna ianuarie, când conducerea spitalului a constatat neconcordanțe majore între stocurile reale de produse farmaceutice și cele înregistrate în documentele oficiale, relatează Observator News.

În urma unui audit intern, reprezentanții unității medicale au descoperit că din farmacia spitalului și de pe secție lipseau tratamente importante. Verificările au condus la una dintre angajate. Considerată drept principala suspectă, conducerea a sesizat imediat organele de urmărire penală.

Nouă luni de filaj și percheziții la domiciliu

După sesizarea primită la începutul anului, polițiștii au demarat o anchetă amplă. Femeia a fost monitorizată îndeaproape timp de nouă luni de zile pentru strângerea tuturor probelor necesare.

Operațiunea a culminat pe 30 septembrie, când anchetatorii au descins la locuința asistentei. În timpul perchezițiilor domiciliare, organele de ordine au descoperit o cantitate uriașă de medicamente.

Printre medicamentele găsite se numărau sedative și substanțe din categoria opioidelor, medicamente cu regim special care pot fi eliberate exclusiv pe bază de rețetă medicală.

Substanțele erau depozitate în saci și pungi de mari dimensiuni. Anchetatorii au găsit inclusiv recipiente și pungi inscripționate cu numele unor pacienți care au fost internați de-a lungul timpului în Spitalul Județean din Brăila.

Suspecta a fost concediată

În paralel cu ancheta penală desfășurată de organele de poliție, conducerea Spitalului Județean din Brăila a demarat o cercetare disciplinară. În urma concluziilor comisiei de anchetă, contractul individual de muncă al asistentei a fost desfăcut.