Nimeni nu a anunțat Poliția

Ruda femeii a povestit că femeia nu a mai fost văzută de aproape o săptămână, însă nimeni nu a reclamat dispariţia sa.

Nepotul femeii a dat alarma joi, sunând la 112, după ce a venit la apartamentul acesteia situat în sectorul 4, din București,și a găsit în casa mătuşii mai mulţi indivizi care făceau curăţenie.

În locuința se afla și fiica adoptivă a celei dispărute, o adolescentă în vârstă de 14 ani, care ar fi plecat de mai multe ori de acasă.

Femeia dispărută se numește Alexandrina Stroe, iar nepotul este cel care a sesizat lipsa acesteia și a anunțat Poliţia, povestind ce a găsit în casă.

„Mizerie şi nişte indivizi în casă”

„Mizerie şi nişte indivizi în casă. Unul dădea cu mopul, unul era în dormitor, unii fumau”, a spus bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Acesta a povestit că a decis să meargă la adresa din sectorul 4 pentru că femeia nu-i mai răspundea la telefon.

„Am aflat duminică seara (n.r.: că a dispărut). Da, aşa ne-a spus fiică-sa: că a plecat să se angajeze. Este mătuşa mea… În casă erau doar fiica adoptivă şi nişte persoane necunoscute”, a mai declarat bărbatul.

Femeia dispărută, despre care o vecină a spus că a văzut-o ultima dată în urmă cu 2 săptămâni, locuia cu fiica adoptivă. Adolescenta însă îi crea probleme și plecase de mai multe ori de acasă. Cele două se certau des, au relatat vecinii. Şi erau singure de când murise soţul femeii.

Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Recomandări
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Conform anchetatorilor, în acest caz sunt mai multe piste de lucru, una dintre ele fiind legată de traficanţii de droguri din Sectorul 4 al Bucureştiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Medic Viorica Elena Rădoi: Genetica devine aliatul esențial al fertilizării in vitro și al medicinei personalizate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Unica.ro
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
GSP.RO
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 19:03
Rezultatele Loto 6/49 din 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Legea care sancționează coruperea funcționarilor străini, promulgată. Nicușor Dan: „Ne apropie de aderarea la OCDE”
Știri România 19:02
Legea care sancționează coruperea funcționarilor străini, promulgată. Nicușor Dan: „Ne apropie de aderarea la OCDE”
Parteneri
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului
Adevarul.ro
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
Fanatik.ro
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Elle.ro
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?”
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze din nou: „Acum sunt aproape de forma care îmi place”. La operațiile estetice nu renunță
Stiri Mondene 17:10
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze din nou: „Acum sunt aproape de forma care îmi place”. La operațiile estetice nu renunță
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
ObservatorNews.ro
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.ro
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax.ro
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Redactia.ro
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
KanalD.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 15:58
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
Fanatik.ro
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift