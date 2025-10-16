Nimeni nu a anunțat Poliția

Ruda femeii a povestit că femeia nu a mai fost văzută de aproape o săptămână, însă nimeni nu a reclamat dispariţia sa.

Nepotul femeii a dat alarma joi, sunând la 112, după ce a venit la apartamentul acesteia situat în sectorul 4, din București,și a găsit în casa mătuşii mai mulţi indivizi care făceau curăţenie.

În locuința se afla și fiica adoptivă a celei dispărute, o adolescentă în vârstă de 14 ani, care ar fi plecat de mai multe ori de acasă.

Femeia dispărută se numește Alexandrina Stroe, iar nepotul este cel care a sesizat lipsa acesteia și a anunțat Poliţia, povestind ce a găsit în casă.

„Mizerie şi nişte indivizi în casă”

„Mizerie şi nişte indivizi în casă. Unul dădea cu mopul, unul era în dormitor, unii fumau”, a spus bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Acesta a povestit că a decis să meargă la adresa din sectorul 4 pentru că femeia nu-i mai răspundea la telefon.

„Am aflat duminică seara (n.r.: că a dispărut). Da, aşa ne-a spus fiică-sa: că a plecat să se angajeze. Este mătuşa mea… În casă erau doar fiica adoptivă şi nişte persoane necunoscute”, a mai declarat bărbatul.

Femeia dispărută, despre care o vecină a spus că a văzut-o ultima dată în urmă cu 2 săptămâni, locuia cu fiica adoptivă. Adolescenta însă îi crea probleme și plecase de mai multe ori de acasă. Cele două se certau des, au relatat vecinii. Şi erau singure de când murise soţul femeii.

Conform anchetatorilor, în acest caz sunt mai multe piste de lucru, una dintre ele fiind legată de traficanţii de droguri din Sectorul 4 al Bucureştiului.

