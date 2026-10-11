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Țara din Europa care declară Rusia drept inamic și avertizează că Moscova se pregătește de un conflict cu NATO: „Este dușmanul nostru”

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
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Olanda consideră Rusia un inamic, nu doar un agresor. Foto: Getty Images
Trupe olandeze se deplasează la bordul unor vehicule blindate Fennek în timpul exercițiului militar „Bastion Lion”, traversând un râu, la 2 aprilie 2025, în Germania. Foto: Getty Images
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Ministrul olandez al Apărării, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, a declarat că Olanda consideră Rusia un inamic și că Moscova se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO. Kremlinul amenință cu răspuns nuclear în cazul Kaliningrad, relatează militarnyi.com.

Cuprins:

Anunțul ministrului olandez al Apărării a fost făcut pe baza evaluărilor furnizate de serviciile de informații și securitate din această țară, care indică pregătiri active ale Moscovei pentru o posibilă confruntare directă cu Alianța Nord-Atlantică.

Declarația marchează una dintre cele mai dure poziționări oficiale din cadrul Uniunii Europene de la debutul invaziei din Ucraina, semnalând o creștere a stării de alertă pe flancul vestic al Europei.

Avertismentul de la Haga și tacticile hibride ale Moscovei

Potrivit ministrului olandez al Apărării, serviciile secrete de la Haga au acumulat dovezi care arată că Rusia testează în mod constant capacitatea de reacție și rezistența societăților occidentale.

Aceste acțiuni îmbracă forma operțiunilor de sabotaj, a survolurilor neautorizate cu drone și a diverselor tentative de intimidare cibernetică sau politică.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius a explicat că această încadrare oficială reflectă o realitate de securitate incontestabilă.

„Rusia este dușmanul nostru. Și nu, asta nu înseamnă că suntem în război. Dar suntem departe de a trăi într-o lume pașnică”, a subliniat Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

Reacția Rusiei

Rusia a reacționat dur și a avertizat că orice acțiune împotriva securității sau suveranității Rusiei va primi un răspuns „devastator”.

Ambasada Rusiei în Olanda a transmis că Moscova a fost informată despre poziția Guvernului de la Haga, după ce ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a confirmat că declarația prin care Rusia a fost numită „inamic” reprezintă poziția Executivului.

Într-un mesaj publicat pe X, ambasada rusă a acuzat autoritățile olandeze că promovează „o politică orientată spre război” și a avertizat că Moscova va ține cont de această poziție.

Ambasada Rusiei a acuzat-o pe Dilan Yeşilgöz-Zegerius că, numind Rusia „inamic”, a demonstrat angajamentul Guvernului de la Haga față de o politică de confruntare.

„De fapt, ea și-a dezvăluit fără rușine dorința de a provoca un conflict armat cu țara noastră”, au transmis reprezentanții diplomatici ruși.

Poziția tranșantă a Olandei se diferențiază de limbajul mai precaut folosit de alte capitale europene.

Spre exemplu, în noiembrie 2025, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, acuza deschis serviciile secrete ruse de organizarea unor acte de sabotaj pe teritoriul Poloniei și ridica problema definirii inamicului în războiul hibrid, fără a eticheta totuși în mod explicit statul rus drept inamic oficial.

Șantajul nuclear al Kremlinului în dosarul Kaliningrad

În paralel cu intensificarea avertismentelor din Europa de Vest, tensiunile dintre Moscova și NATO au atins un nou punct nevralgic în privința enclavei Kaliningrad.

Într-un document diplomatic oficial adresat reprezentanților Alianței Nord-Atlantice, Federația Rusă a transmis un avertisment direct privind posibila utilizare a arsenalului său nuclear.

Moscova a precizat că, în cazul în care statele membre NATO vor încerca să izoleze sau să blocheze accesul către regiunea Kaliningrad, armata rusă va recurge la toate resursele militare disponibile pentru a-și proteja teritoriul enclavei, neexcluzând folosirea armelor nucleare tactice sau strategice.

Japonia indică riscuri majore pe flancul estic

Pericolul reprezentat de activitățile militare rusești nu se limitează doar la continentul european.

În Cartea Albă privind Apărarea din 2026, Ministerul Apărării din Japonia reconfirmă că agresiunea rusă în Ucraina constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare directă la adresa arhitecturii globale de securitate.

Oficialii de la Tokyo și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la intensificarea manevrelor militare ale forțelor ruse în zona Pacificului și în imediata apropiere a arhipelagului nipon.

Autoritățile japoneze consideră că cooperarea militară tot mai strânsă a Moscovei cu alte regimuri autoritare din regiune reprezintă unul dintre cele mai urgente și severe riscuri de securitate pentru zona Indo-Pacifică.

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Tags: Stiri Olanda Stiri Rusia
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