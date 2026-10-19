Ovidiu Popa, ministrul PSD propus la Transporturi: „Nu renunțăm la TAROM”

Deputatul PSD Ștefan Ovidiu Popa, ministrul propus la Transporturi în Guvernul Luca Niculescu, a declarat luni, 19 octombrie, la audierea sa în comisiile parlamentare, că statul român nu va renunța, în mandatul său, la compania TAROM. Acesta a primit avizul favorabil al membrilor comisiilor cu 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 4 „abțineri”.

Ministrul propus la Transporturi: „Nu renunțăm la TAROM”

În programul de guvernare se vorbește despre posibilitatea preluării unui pachet majoritar de acțiuni la TAROM de către un „investitor strategic”.

„Susținem în fața Comisiei Europene planul de afaceri revizuit pe doi ani, care trebuie să demonstreze până la 31 decembrie 2026 viabilitatea TAROM și să protejeze ajutorul de stat aprobat de 95,3 mil. euro. Odată cu instalarea unui management profesionist, derulăm în 2027 o procedură transparentă și competitivă de atragere a unui investitor strategic (pachet minoritar de 20–49% sau majoritar), cu menținerea mentenanței tehnice și a rutelor interne esențiale prin obligații de serviciu public atribuite competitiv”, se arată în programul de guvernare.

Cu toate acestea, la audierea sa în comisiile de specialitate, ministrul propus la Transporturi a declarat că „nu renunță la TAROM”.

„Vă spun din start, nu renunțăm la Tarom! Dincolo de planul de planul de restructurare propus de Comisia Europeană, TAROM a fost compania care de fiecare dată a adus românii acasă când a fost o criză în lume”, a spus Ovidiu Popa, luni, membrilor din comisiile parlamentare.

În acest context, el a mai adăugat că va urmări „îndeaproape evoluția de la Romatsa”, căreia i s-a pus poprire pe conturi pentru suma datorată Pfizer de către statul român.

668 de kilometru de drumuri de mare viteză sunt „în derulare”

Ovidiu Popa a mai precizat că sunt 668 de km de drumuri de mare viteză „în derulare”, 305 km „în licitație” și încă 1.270 km „în pregătire”.