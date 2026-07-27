ROMATSA va primi sprijin financiar prin Exim Banca Românească sau Fondul Român de Contragarantare, a anunțat TVR Info. Decizia a fost luată pentru a compensa lichiditățile pierdute din cauza executării silite inițiate de Pfizer, care afectează peste 85% din veniturile regiei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această măsură este inclusă într-un pachet de 11 propuneri înaintate Guvernului.

,,Este esențial să asigurăm continuitatea activității ROMATSA, în condițiile în care traficul aerian se desfășoară normal”, a declarat acesta.

Pe 11 iulie, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) admite că se confruntă cu o criză financiară care îi pune în pericol activitatea, după ce a fost notificată pe 30 iunie de către Eurocontrol privind o măsură de poprire asigurătorie iniţiată de Pfizer Romania împotriva statului român.

Pe 28 iunie 2026, cu două zile înainte de notificarea oficială a Eurocontrol, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat situaţia critică a ROMATSA.

Datoria de 600 de milioane de euro provine dintr-un contract semnat în mai 2021, când România a comandat 39 de milioane de doze de vaccin. În 2023, 24 de state europene au renegociat contractele cu Pfizer și au reușit să reducă numărul de doze sau să obțină condiții mai favorabile. România, însă, alături de Polonia și Ungaria, a refuzat renegocierea.

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