Papa Leon al XIV-lea, operat cu succes pentru extirparea unui nodul pulmonar. Cât va rămâne în spital

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Papa Leon al XIV-lea a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală suferită la spitalul Gemelli din Roma, pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar.
„Intervenţia s-a desfăşurat fără probleme, în termenul şi conform modalităţilor prevăzute, iar Sfântul Părinte s-a întors în camera sa”, a transmis Vaticanul pe reţelele sociale. Oficialii au precizat că vor furniza actualizări suplimentare despre starea sa, relatează AFP.
Operația a fost realizată de o echipă de chirurgie toracică, sub conducerea profesorului Stefano Margaritora. În vârstă de 71 de ani, Papa Leon al XIV-lea, bine cunoscut pentru starea sa de sănătate excelentă de la alegerea sa ca lider al Bisericii Catolice pe 8 mai 2025, va rămâne internat aproximativ o săptămână, conform anunțului Vaticanului.
„Toate întâlnirile Papei au fost anulate până pe 20 octombrie”, au adăugat reprezentanții Sfântului Scaun.
La sosirea sa la spital, marți, în jurul orei 13.00, Papa a fost văzut zâmbind și salutând mulțimea. Între timp, pentru o liturghie importantă programată miercuri, el va fi înlocuit de monseniorul Luis Antonio Tagle, noul decan al cardinalilor.
Suveranul Pontif este internat la etajul al zecelea al spitalului Gemelli, într-o zonă diferită de cea rezervată tradițional pentru papi, care se află momentan în renovare. Aceeași secțiune a fost utilizată anterior de Papa Francisc înainte de decesul său.
Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, 11 octombrie 2026, în Piața Sfântul Petru că va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare pentru extirparea unui nodul depistat la unul dintre plămâni, precizând că afecțiunea a fost descoperită într-un stadiu incipient.