Papa Leon al XIV-lea, operat cu succes pentru extirparea unui nodul pulmonar. Cât va rămâne în spital

Papa Leon al XIV-lea a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală suferită la spitalul Gemelli din Roma, pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar.

„Intervenţia s-a desfăşurat fără probleme, în termenul şi conform modalităţilor prevăzute, iar Sfântul Părinte s-a întors în camera sa”, a transmis Vaticanul pe reţelele sociale. Oficialii au precizat că vor furniza actualizări suplimentare despre starea sa, relatează AFP.

Operația a fost realizată de o echipă de chirurgie toracică, sub conducerea profesorului Stefano Margaritora. În vârstă de 71 de ani, Papa Leon al XIV-lea, bine cunoscut pentru starea sa de sănătate excelentă de la alegerea sa ca lider al Bisericii Catolice pe 8 mai 2025, va rămâne internat aproximativ o săptămână, conform anunțului Vaticanului.

„Toate întâlnirile Papei au fost anulate până pe 20 octombrie”, au adăugat reprezentanții Sfântului Scaun.

La sosirea sa la spital, marți, în jurul orei 13.00, Papa a fost văzut zâmbind și salutând mulțimea. Între timp, pentru o liturghie importantă programată miercuri, el va fi înlocuit de monseniorul Luis Antonio Tagle, noul decan al cardinalilor.

Suveranul Pontif este internat la etajul al zecelea al spitalului Gemelli, într-o zonă diferită de cea rezervată tradițional pentru papi, care se află momentan în renovare. Aceeași secțiune a fost utilizată anterior de Papa Francisc înainte de decesul său.