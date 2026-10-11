Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, 11 octombrie 2026, în Piața Sfântul Petru că va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare pentru extirparea unui nodul depistat la unul dintre plămâni, precizând că afecțiunea a fost descoperită într-un stadiu incipient.

„A fost depistat într-un stadiu incipient”

Anunțul direct a fost făcut în cadrul tradiționalei alocuțiuni săptămânale rostite de la fereastra Palatului Apostolic, luând prin surprindere mii de pelerini veniți la Vatican, relatează AFP.

„În cadrul unor controale medicale recente, a fost descoperit un nodul la unul dintre plămâni. A fost depistat într-un stadiu incipient și este foarte localizat”, a transmis Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, în fața mulțimii adunate în piață.

În urma declarației făcute de Papa Leon al XIV-lea în timpul rugăciunii duminicale Angelus, biroul de presă de la Vatican a transmis că Suveranul Pontif va fi supus intervenției chirurgicale în următoarele zile.

Potrivit reprezentanților Sfântului Scaun, perioada estimată pentru recuperarea postoperatorie este de aproximativ o săptămână.

Intervenția chirurgicală urmează să aibă loc la spitalul Gemelli din Roma, clinică universitară renumită care a tratat frecvent suveranii pontifi, începând cu Papa Ioan Paul al II-lea. Spitalul este pregătit pentru internarea liderului Bisericii Catolice, iar echipa medicală va monitoriza îndeaproape evoluția stării sale după procedură.

Semne de întrebare privind turneul internațional din noiembrie

Până în acest moment, Vaticanul nu a oferit nicio informație oficială cu privire la modul în care operația și perioada de recuperare vor afecta agenda călătoriilor internaționale ale Papei. Oficialii Sfântului Scaun nu au confirmat dacă programul deplasărilor externe va suferi modificări sau amânări.

Conform calendarului oficial stabilit anterior, următoarea vizită apostolică a Papei Leon al XIV-lea este programată în America de Sud, unde Suveranul Pontif urmează să efectueze vizite de stat și pastorale în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6 - 17 noiembrie. Un comunicat ulterior privind programul oficial este așteptat după finalizarea intervenției medicale.

Giorgia Meloni, după anunțul Papei: „Calmul cu care a vorbit ne liniștește”

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat în urma anunțului făcut de Suveranul Pontif privind intervenția chirurgicală la care va fi supus. Șefa guvernului de la Roma a subliniat că atitudinea senină a liderului Bisericii Catolice a transmis un semnal de încredere populației.

„Calmul cu care a vorbit în timpul rugăciunii Angelus de astăzi ne liniștește”, a precizat Giorgia Meloni în comunicatul dat publicității.

Premierul i-a transmis Papei sprijinul său necondiționat și compasiunea întregului executiv italian în fața acestui moment dificil.

Primul papă american din istoria Bisericii Catolice

Originar din Chicago, Papa Leon al XIV-lea a devenit anul trecut primul suveran pontif din Statele Unite ale Americii. Alegerea sa în fruntea Sfântului Scaun a urmat după moartea predecesorului său argentinian, Papa Francisc, care s-a stins din viață pe 21 aprilie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Papa Leon al XIV-lea a fost ales conducător al celor 1,4 miliarde de credincioși catolici din întreaga lume la data de 8 mai 2025. Mesajele de susținere din partea liderilor internaționali continuă să vină la Vatican pe măsură ce se apropie data intervenției medicale programate la spitalul Gemelli.

Fostul cardinal Robert Francis Prevost, deși mai puțin exuberant decât predecesorul său, și-a întipărit treptat propriul stil asupra conducerii Bisericii Catolice. Suveranul Pontif și-a găsit o voce fermă pe scena internațională, abordând unele dintre cele mai presante probleme ale lumii contemporane, de la conflictele sângeroase și până la provocările ridicate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

După ce Statele Unite și Israelul au lansat un război împotriva Iranului în luna februarie, Papa a devenit un critic proeminent al acestui conflict armat, pledând ferm pentru diplomație și încetarea ostilităților.

Schimbul dur de replici cu Donald Trump

Atitudinea tranșantă a Vaticanului a dus la o tensionare directă a relațiilor cu Washingtonul. Liderul de la Vatican a condamnat public amenințarea președintelui american Donald Trump de a distruge Iranul, catalogând-o drept „cu adevărat inacceptabilă”.

În același timp, Suveranul Pontif i-a îndemnat pe cetățenii americani să le ceară legislatorilor din SUA să „lucreze pentru pace”.

Reacția liderului de la Casa Albă nu a întârziat să apară. Donald Trump l-a atacat dur pe Suveranul Pontif, susținând că este „SLAB în lupta împotriva infracționalității și groznic în ceea ce privește politica externă”.