Insula vulcanică Zavodovski din apropierea Antarcticii, cândva gazda celei mai mari colonii de pinguini din lume, a pierdut peste 680.000 de pinguini între 2011 și 2025, o scădere dramatică de 63%, conform unui studiu realizat de British Antarctic Survey (BAS) și citat de publicația americană CBS News.

Declinul alarmant al pinguinilor de pe insula Zavodovski este un semnal de alarmă

„Aceasta este o pierdere foarte rapidă”, a declarat Norman Ratcliffe, autorul principal al studiului publicat în revista „Current Biology”.

Potrivit cercetătorilor, declinul alarmant al pinguinilor de pe insula Zavodovski este un semnal de alarmă, având în vedere că insulele South Sandwich, din care face parte și Zavodovski, adăpostesc 38% din această specie.

În 2011, studiile arătau că populațiile de pinguini cu bărbie din South Sandwich erau stabile, însă pe Zavodovski, numărul indivizilor reproducători a scăzut de la aproximativ 1,09 milioane în ianuarie 2011, la doar 402.000 în 2025.

Scăderea populației de pinguini cu bărbie ar fi legată de reducerea disponibilității krilului, principala lor sursă de hrană.

Temperaturile tot mai ridicate ale oceanelor au împins aceste mici crustacee spre apele mai reci din sud, zone mai puțin accesibile pinguinilor, care nu tolerează asemenea schimbări climatice.

Pinguinii macaroni au înregistrat o creștere a populației

Pe de altă parte, pinguinii macaroni, care împart insula Zavodovski cu cei cu bărbie, au înregistrat o creștere a populației, de la 338.000 în 2011 la 433.000 în 2025. Aceștia sunt mai bine adaptați, având o dietă mai diversificată.

„Schimbarea numerică observată de la pinguinii cu bentiță la cei macaroni pe insula Zavodovski reprezintă cea mai izbitoare modificare a compoziției comunității de pinguini observată până acum într-o singură locație din Antarctica”, se precizează în studiu.

Vulcanul Mount Curry nu este cauza principală

Deși vulcanul Mount Curry de pe insula Zavodovski a erupt în 2016, iar unii cercetători au crezut inițial că aceasta ar fi cauza declinului populației de pinguini, studiul contrazice această ipoteză.

Norul de cenușă a fost suflat spre nord-est, peste o zonă nelocuită de păsări, se menționează în raport.