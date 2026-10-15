Prima dată, ca tragedie, a doua oară, ca farsă: Guvernul PSD, la ceasul (auto)evaluării

PSD, un partid care ar trebui să moștenească învățăturile lui Karl Marx, nu pe ale lui Nicolae Ceaușescu sau Ion Iliescu, știe prea bine butada părintelui spiritual al stângii: istoria se repetă de două ori, prima dată, ca tragedie, a doua oară, ca farsă. Așa că nașterea Guvernului Niculescu, moșit de PSD, arată cum Sorin Grindeanu, de această dată distribuit în rol de jupân al formațiunii, anunță deja inevitabila (auto)critică a Cabinetului Niculescu.

Dar să o luăm cu rădăcinile evoluției luptei pentru adevăr. O stafie bântuie pe culoarele Puterii: stafia (auto)evaluării. A făcut multe victime în politica românească, pentru că guvernele vin și pleacă, la fel cum unii miniștri fac pasul în spate singuri, sau când degetele le sunt prinse în ușa propriului partid.

Doar că anumiți miniștri și premieri au nu doar obrazul gros, cum este aproape al oricărui politician, ci și o rezistență la presiunea pe degete. Iar pentru istoria recentă, Sorin Grindeanu ne-a arătat ce înseamnă răzvrătirea până la capăt. Dar nu oricum, ci împotriva stafiei (auto)evaluării.

„Am făcut o evaluare a stadiului de implementare a programului de guvernare, o analiză anunţată încă din ianuarie. Aveam varianta să ascundem lucrurile care nu merg, sau varianta să spunem adevărul oricât ar fi de crud. Este o acţiune în premieră când un partid are curajul să facă această radiografie la şase luni după guvernare. Evaluarea ne-a arătat că direcţia este bună, dar că ritmul de implementare este destul de scăzut” - (sursa Adevărul). Cine este autorul și când a dat verdictul? Răspunsul corect: Liviu Dragnea, iunie 2017. Dragnea era atunci evaluatorul-șef. Mâna dreaptă, Darius Vâlcov. Amândoi au trecut în ultimii nouă ani prin locuri răcoroase, pentru păcate mundane.

Sorin Grindeanu, omul din centrul evaluării din iunie 2017, conducea un cabinet cu 26 de miniștri. 21 erau ai PSD. Procentul înseamnă 80% din cabinet. Și totuși Dragnea și Vâlcov l-au evaluat și au cerut plecarea acasă a premierului care nu ținea pasul cu evoluția societății. Așa că PSD a realizat o premieră - și-a dat jos, prin propria moțiune de cenzură și cu voturile propriilor parlamentari, guvernul.

Facem un arc peste timp. Nouă ani mai târziu, Sorin Grindeanu, șef al PSD și politician evitat cu insistență de la desemnarea ca premier de Nicușor Dan, vorbește de Guvernul Luca Niculescu distant, ca și cum ar fi un corp străin. Iar miezul atenționării pentru activitatea Guvernului Luca Niculescu este evaluarea care va fi făcută la 6 luni. Atenție, la 6 luni la fel cum însuși Grindeanu a fost evaluat în iunie 2017, după ce preluase hățurile de la Palatul Victoria pe 4 ianuarie 2017.

Grindeanu schimbă rolul

Și ca toate detaliile să fie prezente, Grindeanu și PSD urmează să evalueze Guvernul Luca Niculescu, un cabinet care la fel de bine s-ar putea numi PSD, în care partidul are 11 membri cu carnet de cotizant. Dacă rămâne arhitectura discutată - de 17 miniștri, PSD ar urma să aibă 65% din Executiv.