Prima reacție a Rheinmetall după preluarea Șantierului Naval Mangalia: ce planuri are compania germană

Grupul german Rheinmetall a confirmat într-un comunicat emis luni, 19 octombrie, achiziționarea Șantierului Naval de la Mangalia pentru a dezvolta atât construcții navale civile, cât și militare.

Rheinmetall a precizat că a cumpărat Şantierul Naval Mangalia pentru suma de 138 de milioane de euro, împreună cu compania elveţiană MSC, iar platforma ar urma să fie transformată într-o capacitate de producție cu dublă utilizare - civilă și militară -, atât pentru piața românească, cât și pentru cea internațională.

De exemplu, pentru Rheinmetall, „Mangalia va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România”.

În plus, „șantierul este menit să fie folosit ca hub pentru noi proiecte de construcţii navale militare”.

„Cu această ocazie, Rheinmetall creează o fundaţie extinsă pentru viitoare proiecte în Europa de Sud-Est şi îşi consolidează poziţia pe o piaţă de importanţă strategică”, se arată în comunicatul companiei germane.

Șantierul Naval Mangalia a fost cumpărat de compania germană Rheinmetall la a cincea licitație organizată de CITR, pentru 138.034.320,47 de euro, fără TVA.