Susține Susține

Colosul german Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro. Ce nave militare vor fi construite pe litoral

Andreea Ștefan
Andreea Ștefan
Web Editor
Comentează
Rheinmetall. Sursă foto: Profimedia Images
Rheinmetall. Sursă foto: Profimedia Images
BREAKING NEWS
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Administratorul judiciar CITR, liderul pieței de restructurare și insolvență din România, a anunțat finalizarea procedurii de vânzare prin licitație a activelor Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia. Câștigătorul procedurii este compania Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a gigantului german din industria de apărare, la un preț de 138.034.320,47 euro, fără TVA.

Preluarea marchează un moment decisiv pentru reluarea activității pe una dintre cele mai mari platforme industriale maritime din Europa de Est, după o perioadă prelungită de blocaj financiar și încercări eșuate de valorificare. Potrivit informațiilor publicate de publicația Profit.ro, achiziția oferă o perspectivă clară de redresare pentru economia locală și pentru forța de muncă din regiune.

Miza tranzacției: Contract de 920 de milioane de euro pentru nave militare

Vânzarea șantierului naval de la Marea Neagră devine o piesă strategică în arhitectura de securitate regională. Guvernul României a semnat un contract în valoare de 920 de milioane de euro cu concernul Rheinmetall pentru construcția a patru nave militare pe platforma de la Mangalia.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin programul SAFE, însă calendarul de livrare impus de partenerii externi este extrem de strâns, termenul final fiind anul 2030. Reușita licitației la cea de-a cincea încercare — după patru runde succesive în care prețul de pornire a fost diminuat gradual de la 184 de milioane de euro la valoarea finală de adjudecare — deblochează un proces industrial esențial pentru înarmarea și modernizarea Forțelor Navale.

Istoricul financiar al activului a fost unul complicat. Damen Shipyards Mangalia a intrat oficial în procedură de insolvență la 19 iunie 2024, la solicitarea acționarului olandez Damen Holding B.V., care deținea la acel moment aproape 70% din totalul creanțelor. Ulterior, la 28 aprilie 2026, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a societății, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar.

Tabloul datoriilor și impactul asupra creditorilor chirografari

Procedura de faliment lasă în urmă un tablou complex de creanțe. Din totalul celor 69 de creditori înscriși în tabelul suplimentar, 12 instituții și companii au de recuperat sume de peste un milion de lei fiecare. Printre aceștia se numără administrațiile locale din zonă — UAT Comuna Limanu și UAT Mangalia, fiecare cu câte 8 milioane de lei —, dar și acționarul majoritar de stat, Șantierul Naval 2 Mai, cu 7,7 milioane de lei.

Situația devine dificilă pentru companiile cu creanțe negarantate. Suma mare ce trebuie distribuită prioritar către Fisc și salariați, care însumează creanțe garantate de 145 de milioane de lei, reduce drastic șansele creditorilor chirografari de a-și mai recupera banii investiți sau serviciile prestate în anii anteriori.

În plus, din fondurile obținute trebuie acoperite și cheltuielile curente generate de la data intrării în faliment, ce includ lucrările stricte de mentenanță și asigurarea pazei pe uriașa platformă industrială, unde în prezent lucrează aproximativ 100 de angajați.

Extinderea Rheinmetall în România: Fabrică de pulberi la Victoria

Achiziția de la Mangalia consolidează prezența concernului Rheinmetall pe piața din România, pe lângă proiectele majore pe care compania germană le derulează deja în sectorul terestru de apărare.

Statul român, prin Ministerul Economiei, finalizează în această perioadă negocierile pentru actul constitutiv al societății mixte Rheinmetall Victoria SA, creată în parteneriat cu firma de stat Pirochim Victoria. Proiectul vizează construcția unei fabrici moderne de pulberi pentru muniție pe un amplasament de aproximativ 370 de hectare expropriat de la fostul combinat Viromet Victoria. Investiția totală în infrastructura de producție de la Victoria este estimată la peste o jumătate de miliard de euro, fiind realizată deja intabularea terenurilor și proiectarea viitoarelor instalații industriale.

Reacția lui Radu Miruță

Fostul ministru Radu Miruță a reacționat după anunțul oficial privind achiziționarea activelor Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia de către gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall, pentru suma de 138 de milioane de euro fără TVA.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Miruță a catalogat finalizarea procedurii de adjudecare drept o victorie strategică pentru industria românească și a rememorat momentele tensionate din timpul mandatului său la conducerea ministerului de resort.

„Șantierul naval Mangalia–2 Mai a fost astăzi salvat oficial. 𝐏𝐞 𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐢̂𝐧 𝐥𝐨𝐜 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚𝐮 𝐚𝐬𝐜𝐮𝐧𝐬 𝐢̂𝐧 𝐛𝐢𝐫𝐨𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐚𝐦 𝐢𝐞𝐬̦𝐢𝐭 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐥𝐞-𝐚𝐦 𝐬𝐩𝐮𝐬, 𝐜𝐮 𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬𝐚̆, 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐢𝐛𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐚̆ 𝐯𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐬̦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥. 𝐂𝐚̆ 𝐞𝐮 𝐧𝐮 𝐢̂𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐭, așa cum au făcut-o cei care, reprezentând statul român, și-au bătut joc de acest șantier.

În urma negocierilor purtate de miniștrii de dinaintea mea, se ofereau 10 milioane de euro pentru vânzarea șantierului. Din această sumă, cea mai mare parte urma să fie acoperită prin scutiri de la plata unor impozite viitoare. Am refuzat. Zile întregi am fost atacat la televiziunile de casă pentru că am respins oferta și, spuneau ei, îi las astfel pe oameni fără locuri de muncă.

Părea imposibil să mai scoți la lumină un șantier cu o valoare de lichidare de 85 de milioane de euro și cu o datorie contestată de 190 de milioane de euro. Dar am ales să cred în valoarea acestui șantier strategic pentru România. Am făcut un plan prin care să-i aducem comenzi și să-l facem mai atractiv pentru investitori.

Și a funcționat! L-am introdus în SAFE, iar astăzi procedura de adjudecare s-a încheiat. Nu pentru 10 milioane de euro, cât oferea inițial investitorul, și nici pentru 85 de milioane, cât era valoarea de lichidare, ci pentru 138 de milioane de euro.

Pentru Armata Română, aici se vor produce patru nave până în 2030. Oamenii vor avea chiar mai multe locuri de muncă, șantierul va beneficia de investițiile necesare pentru a produce la standardele cerute de Armată, iar România își salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO.

Da, când spuneam că se poate, iată că se poate! În timp ce alții au închis fabrici în România, noi am reușit să redeschidem și să modernizăm capacități industriale strategice.

Îi mulțumesc colegului meu Irineu Darău, care s-a implicat activ pentru ca procedura încheiată astăzi să poată fi dusă la bun sfârșit. Le mulțumesc colegilor din minister și tuturor celor care au avut încredere în mine atunci când le-am promis seriozitate! 𝐀𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚̆𝐦 𝐬̦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥. 𝐀𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢, 𝐚𝐯𝐞𝐦 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐮𝐥”, a scris Radu Miruță în postarea sa pe Facebook.

HtmlCode

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Mangalia
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Gsp.ro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Fostul secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
15:28
Cristina Trăilă (PNL) a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce a spus fostul secretar general adjunct al premierului Bolojan după audierea la DNA
Pantofi victime Holocaust Polonia
Știri România
14:12
În 1941, România a deportat peste 35.000 de evrei, majoritatea copii și femei, în Transnistria: „Fiecare a avut un nume, un chip și o viață”
Parteneri
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Adevarul.ro
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Scene halucinante la un meci de juniori! Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Totul s-a petrecut din cauza unei pase greșite
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de juniori! Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Totul s-a petrecut din cauza unei pase greșite
Ce înseamnă IRCC pentru rata ipotecară din octombrie 2026. Un împrumut de 350.000 de lei aduce 2 lei în plus lunar
Financiarul.ro
Ce înseamnă IRCC pentru rata ipotecară din octombrie 2026. Un împrumut de 350.000 de lei aduce 2 lei în plus lunar
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Mirabela Gradinaru alaturi de designerii Romanian Fashion Week 2026
Stiri Mondene
15:25
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Romanian Fashion Week. Prima Doamnă a atras atenția tuturor. „Designerii au nevoie de libertate creativă”
Cristina Dorobanțu
Stiri Mondene
15:25
Cristina Dorobanțu despre sarcina care i-a schimbat viața: „Mi-am spus foarte bine rugăciunile”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Gsp.ro
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
Parteneri
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax.ro
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Jobul de vis a fost scos pe piaţă: 10.000 $ pentru 10 zile la mare. Ce condiţii trebuie îndeplinite
Observatornews.ro
Jobul de vis a fost scos pe piaţă: 10.000 $ pentru 10 zile la mare. Ce condiţii trebuie îndeplinite
Un avion a rămas blocat pe DN1, la Baloteşti. Cum a rămas aeronava înțepenită sub un pod
Kanald.ro
Un avion a rămas blocat pe DN1, la Baloteşti. Cum a rămas aeronava înțepenită sub un pod
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern
Analiză
Politică
14:13
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
Manifestanți la Universite în Strasbourg FOTO Radu Eremia
Reportaj
Politică
10:59
Corespondență. Cum a paralizat revolta elevilor o parte însemnată din Strasbourg
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Fanatik.ro
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
16:17
Ian, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane. Trapperul și-a cerut scuze public
Cultură și Vacanțe
16:17
Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 50% în primele opt luni din 2026. Avertismentul dur al patronatelor din turism
Știri România
16:16
Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată pentru „coruperea alegătorilor”. Mecanismul prin care e acuzat că a finanțat campania electorală a lui Călin Georgescu în 2024
Lifestyle
16:08
30.000 de sticle de vin care valorează 5 milioane de euro, furate cu stivuitoarele de la o cramă din Toscana: „Două camioane nu pot pur și simplu să dispară”
Citește mai multe
TRENDING
BREAKING NEWS
Știri România
15:48
Colosul german Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro. Ce nave militare vor fi construite pe litoral
Știri Externe
13:10
Jurista Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, dar Comitetul nu a reușit să ia legătura cu ea
Știri Externe
09:50
Prognoza iernii 2026-2027 în Europa s-a schimbat: datele din octombrie arată un semnal neobișnuit pentru vortexul polar
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
O mamă și fiica ei se joacă cu bucurie printre frunzele colorate de toamnă într-un parc însorit, într-o zi senină de octombrie
Cultură și Vacanțe
16:07
Unde pleacă românii în vacanța de toamnă a elevilor și cât a ajuns să coste o cazare cu piscină interioară pe Valea Prahovei
Border Collie
Lifestyle
14:24
Care sunt pericolele ascunse ale toamnei pentru animalele de companie și ce trebuie să faci ca să fie în sigurață
Femeie tristă care se simte singură în timp ce colegii o ignoră într-un hol modern de birou
Lifestyle
14:20
Ești iubit de colegi sau doar tolerat? 10 semne care arată ce părere au despre tine la birou
Ce condimente se pun la murături
Lifestyle
14:08
Ce condimente se pun la murături
Horoscop sagetator pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
8 oct.
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Murături asortate la borcan
Lifestyle
8 oct.
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
Murături în saramură
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Daniel Anghel
Interviu
Știri România
13:00
De la investiții străine de 10 miliarde de euro în 2022, România a ajuns la 700 de milioane în 2026. Consultant de top: „Sunt bani în piață, firmele așteaptă un guvern și reformarea statului”
Un bărbat ține în mână o carte electronică de identitate
Știri România
12:55
Peste 2,7 milioane de români au trecut la buletinul electronic. Până când mai poți călători în străinătate cu cartea de identitate veche
Lei românești pentru plata unei facturi
Știri România
11:29
ANAF a prins 5 firme care aduc muncitori din Asia cu facturi fictive de peste 6.000.000 de lei. Cum au păcălit statul
Dragoș Pătraru în timpul emisiunii Starea Nației
Știri România
09:40
Dragoș Pătraru a vorbit la TVR despre interviul cu George Simion difuzat de televiziunea publică: „Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
09:55
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
09:00
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu