Administratorul judiciar CITR, liderul pieței de restructurare și insolvență din România, a anunțat finalizarea procedurii de vânzare prin licitație a activelor Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia. Câștigătorul procedurii este compania Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a gigantului german din industria de apărare, la un preț de 138.034.320,47 euro, fără TVA.

Preluarea marchează un moment decisiv pentru reluarea activității pe una dintre cele mai mari platforme industriale maritime din Europa de Est, după o perioadă prelungită de blocaj financiar și încercări eșuate de valorificare. Potrivit informațiilor publicate de publicația Profit.ro, achiziția oferă o perspectivă clară de redresare pentru economia locală și pentru forța de muncă din regiune.

Miza tranzacției: Contract de 920 de milioane de euro pentru nave militare

Vânzarea șantierului naval de la Marea Neagră devine o piesă strategică în arhitectura de securitate regională. Guvernul României a semnat un contract în valoare de 920 de milioane de euro cu concernul Rheinmetall pentru construcția a patru nave militare pe platforma de la Mangalia.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin programul SAFE, însă calendarul de livrare impus de partenerii externi este extrem de strâns, termenul final fiind anul 2030. Reușita licitației la cea de-a cincea încercare — după patru runde succesive în care prețul de pornire a fost diminuat gradual de la 184 de milioane de euro la valoarea finală de adjudecare — deblochează un proces industrial esențial pentru înarmarea și modernizarea Forțelor Navale.

Istoricul financiar al activului a fost unul complicat. Damen Shipyards Mangalia a intrat oficial în procedură de insolvență la 19 iunie 2024, la solicitarea acționarului olandez Damen Holding B.V., care deținea la acel moment aproape 70% din totalul creanțelor. Ulterior, la 28 aprilie 2026, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a societății, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar.

Tabloul datoriilor și impactul asupra creditorilor chirografari

Procedura de faliment lasă în urmă un tablou complex de creanțe. Din totalul celor 69 de creditori înscriși în tabelul suplimentar, 12 instituții și companii au de recuperat sume de peste un milion de lei fiecare. Printre aceștia se numără administrațiile locale din zonă — UAT Comuna Limanu și UAT Mangalia, fiecare cu câte 8 milioane de lei —, dar și acționarul majoritar de stat, Șantierul Naval 2 Mai, cu 7,7 milioane de lei.

Situația devine dificilă pentru companiile cu creanțe negarantate. Suma mare ce trebuie distribuită prioritar către Fisc și salariați, care însumează creanțe garantate de 145 de milioane de lei, reduce drastic șansele creditorilor chirografari de a-și mai recupera banii investiți sau serviciile prestate în anii anteriori.

În plus, din fondurile obținute trebuie acoperite și cheltuielile curente generate de la data intrării în faliment, ce includ lucrările stricte de mentenanță și asigurarea pazei pe uriașa platformă industrială, unde în prezent lucrează aproximativ 100 de angajați.

Extinderea Rheinmetall în România: Fabrică de pulberi la Victoria

Achiziția de la Mangalia consolidează prezența concernului Rheinmetall pe piața din România, pe lângă proiectele majore pe care compania germană le derulează deja în sectorul terestru de apărare.

Statul român, prin Ministerul Economiei, finalizează în această perioadă negocierile pentru actul constitutiv al societății mixte Rheinmetall Victoria SA, creată în parteneriat cu firma de stat Pirochim Victoria. Proiectul vizează construcția unei fabrici moderne de pulberi pentru muniție pe un amplasament de aproximativ 370 de hectare expropriat de la fostul combinat Viromet Victoria. Investiția totală în infrastructura de producție de la Victoria este estimată la peste o jumătate de miliard de euro, fiind realizată deja intabularea terenurilor și proiectarea viitoarelor instalații industriale.

Reacția lui Radu Miruță

Fostul ministru Radu Miruță a reacționat după anunțul oficial privind achiziționarea activelor Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia de către gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall, pentru suma de 138 de milioane de euro fără TVA.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Miruță a catalogat finalizarea procedurii de adjudecare drept o victorie strategică pentru industria românească și a rememorat momentele tensionate din timpul mandatului său la conducerea ministerului de resort.

„Șantierul naval Mangalia–2 Mai a fost astăzi salvat oficial. 𝐏𝐞 𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐢̂𝐧 𝐥𝐨𝐜 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚𝐮 𝐚𝐬𝐜𝐮𝐧𝐬 𝐢̂𝐧 𝐛𝐢𝐫𝐨𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐚𝐦 𝐢𝐞𝐬̦𝐢𝐭 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐥𝐞-𝐚𝐦 𝐬𝐩𝐮𝐬, 𝐜𝐮 𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬𝐚̆, 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐢𝐛𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐚̆ 𝐯𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐬̦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥. 𝐂𝐚̆ 𝐞𝐮 𝐧𝐮 𝐢̂𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐭, așa cum au făcut-o cei care, reprezentând statul român, și-au bătut joc de acest șantier.

În urma negocierilor purtate de miniștrii de dinaintea mea, se ofereau 10 milioane de euro pentru vânzarea șantierului. Din această sumă, cea mai mare parte urma să fie acoperită prin scutiri de la plata unor impozite viitoare. Am refuzat. Zile întregi am fost atacat la televiziunile de casă pentru că am respins oferta și, spuneau ei, îi las astfel pe oameni fără locuri de muncă.

Părea imposibil să mai scoți la lumină un șantier cu o valoare de lichidare de 85 de milioane de euro și cu o datorie contestată de 190 de milioane de euro. Dar am ales să cred în valoarea acestui șantier strategic pentru România. Am făcut un plan prin care să-i aducem comenzi și să-l facem mai atractiv pentru investitori.

Și a funcționat! L-am introdus în SAFE, iar astăzi procedura de adjudecare s-a încheiat. Nu pentru 10 milioane de euro, cât oferea inițial investitorul, și nici pentru 85 de milioane, cât era valoarea de lichidare, ci pentru 138 de milioane de euro.

Pentru Armata Română, aici se vor produce patru nave până în 2030. Oamenii vor avea chiar mai multe locuri de muncă, șantierul va beneficia de investițiile necesare pentru a produce la standardele cerute de Armată, iar România își salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO.

Da, când spuneam că se poate, iată că se poate! În timp ce alții au închis fabrici în România, noi am reușit să redeschidem și să modernizăm capacități industriale strategice.