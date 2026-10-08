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Programul pelerinajului de Sfânta Parascheva de la Iași 2026 - informații utile

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva va fi organizat la Iași pe 14 octombrie, în aer liber, în apropierea Catedralei Mitropolitane. Sursa foto: doxologia.ro
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Pelerinajul organizat la Iași cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva se desfășoară în perioada 8 – 15 octombrie 2026. Iată programul complet pe zile, sfaturi din partea organizatorilor, dar și care este semnificația sărbătorii care aduce anual sute de mii de pelerini la Iași.

Cuprins:

Programul pe zile al pelerinajului de Sfânta Parascheva de la Iași

Program pelerinaj Sfânta Parascheva joi, 8 octombrie

Pelerinajul a debutat joi, 8 octombrie 2026, având un program bine stabilit: manifestările au început la ora 06:00 cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat la 06:30 de procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. La ora 07:00, ambele racle au fost depuse în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Tot de la ora 07:00 s-a desfășurat slujba de sfințire a apei, precum și slujba din Catedrala Mitropolitană.

06:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

06:30 – Procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria

07:00 – Așezarea moaștelor în baldachin

07:00 – 07:30 – Sfințirea apei

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie

16:00 – 18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

Program pelerinaj Sfânta Parascheva vineri, 9 octombrie

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

16:00 – 18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

17:00 – 18:00 – Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, la Muzeul Mitropolitan

Program pelerinaj Sfânta Parascheva sâmbătă, 10 octombrie

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

16:00 – 16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – 23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria

Program pelerinaj Sfânta Parascheva duminică, 11 octombrie

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească

08:00 – 12:00 – Sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Galata

16:00 – 17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – 20:30 – Pelerinajul „Calea Sfinților”, procesiune cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria

21:00 – 00:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Program pelerinaj Sfânta Parascheva luni, 12 octombrie

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie

16:00 – 16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – 23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei

Program pelerinaj Sfânta Parascheva marți, 13 octombrie

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie

16:00 – 16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

21:00 – 03:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie

Program pelerinaj Sfânta Parascheva miercuri, 14 octombrie

07:00 – 09:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare

09:00 – 12:30 – Sfânta Liturghie, pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt

16:00 – 16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19:00 – 23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv

Program pelerinaj Sfânta Parascheva joi, 15 octombrie

07:00 – 11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie

16:00 – 18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

Informații utile pentru pelerinii care merg la moaștele Sfintei Parascheva

Pentru a ajunge în condiții optime la Catedrala Mitropolitană din Iași pe durata pelerinajului de Sfânta Parascheva din perioada 8 – 15 octombrie 2026, credincioșii au la dispoziție multiple opțiuni de deplasare, adaptate restricțiilor rutiere din zona centrală.

Sosirea la lăcașul de cult se face foarte ușor pe jos dinspre Gara Mare, parcurgând aproximativ un kilometru și jumătate pe Strada Silvestru sau Strada Arcu în direcția Bulevardului Ștefan cel Mare, traseu ce durează în jur de douăzeci de minute. De asemenea, rețeaua de transport public asigură legături rapide din toate cartierele orașului către punctele de debarcare din Piața Unirii, Târgu Cucu sau Podu Roș, de unde accesul spre culoarul pelerinilor se face în doar câteva minute de mers pe jos.

Pentru menținerea siguranței și fluidizarea afluenței de pelerini, autoritățile locale și Poliția Rutieră închid complet circulația auto pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și pe străzile adiacente Catedralei, respectiv Gheorghe Lazăr, Iordachi Canta, Cloșca, Arhitect G. M. Cantacuzino, Colonel Langa, Mitropoliei și porțiuni din Strada Dosoftei. În funcție de lungimea rândului, pot apărea restricții temporare sau benzi dedicate pentru pietoni pe Bulevardul Anastasie Panu și Bulevardul Independenței.

Traseul pelerinajului de la Sf Parascheva
Traseul pelerinajului de la Sf Parascheva

Conducătorii de autocare și microbuze care transportă grupuri organizate trebuie să știe că accesul pentru parcare prelungită în centrul civic este interzis. Aceste vehicule pot opri scurt doar pentru debarcarea pelerinilor în zonele special amenajate de la Târgu Cucu, Elena Doamna sau Podu Roș, după care sunt redirecționate de polițiști către parcările de mare capacitate de la periferia orașului, localizate în zona Baza 3 pe Calea Chișinăului, la Ștrandul Municipal din zona Cicoarei, pe Bulevardul Poitiers sau în zona Fortus.

Șoferii care sosesc cu autoturisme personale sunt sfătuiți să lase mașinile în parcările de tip Park and Ride de la intrările în oraș sau în spațiile de parcare din proximitatea centrului. Printre cele mai accesibile opțiuni se numără parcarea subterană și supraterană a complexului Palas Mall, situată la zece minute de mers pe jos de Catedrală, parcarea de la Hala Centrală sau cea din Piața Unirii.

Sistemul de parcare publică din Iași este administrat digital, iar tariful standard în zona centrală este de aproximativ 5 până la 7 lei pe oră, plata putând fi efectuată prin SMS sau prin aplicațiile mobile UParking și TPARK, în timp ce parcarea privată de la Palas percepe tarife de la 3 la 5 lei pe oră.

Cum se formează traseul la moaștele Sfintei Parascheva

Culoarul de așteptare creat pentru credincioși debutează pe platoul Catedralei Mitropolitane și se extinde, în funcție de numărul pelerinilor, pe străzile din jur, putând ajunge de-a lungul Bulevardului Mangeron, Căii Chișinăului și zonei Splai Bahlui.

De-a lungul întregului traseu delimitat de gardurile de protecție sunt amplasate toalete ecologice și containere de igienizare la intervale regulate. Tot pe parcursul rândului activează corturi de prim-ajutor deservite de echipaje medicale și voluntari, pregătite să acorde asistență rapidă, iar voluntarii și reprezentanții Mitropoliei distribuie permanent pelerinilor apă, ceai cald și pachete cu hrană.

Ce transmit organizatorii pelerinilor și ce măsuri de siguranță au luat jandarmii

Jandarmeria Română, prin Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, asigură măsurile de ordine și siguranță publică alături de celelalte structuri MAI în perioada 08 – 15 octombrie 2026, la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași.

Sunt așteptați aproximativ 300.000 de pelerini, iar vârful de afluență va fi în zilele de 13 și 14 octombrie 2026, când se estimează timpi mari de așteptare.

Culoarul unic de acces: Pentru evitarea aglomerației, accesul se face pe traseul: Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloșca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României. În caz de necesitate, culoarul va fi extins pe Blvd. Regele Mihai I al României. Preoții, voluntarii și forțele de ordine sunt prezenți permanent pe traseu pentru a oferi sprijin și îndrumare.

Recomandări de la Jandarmeria Română:

  • Manifestați răbdare și respectați indicațiile forțelor de ordine și regulile de acces.
  • Acordați o atenție sporită copiilor și persoanelor vârstnice.
  • Supravegheați-vă cu atenție bunurile personale.
  • Persoanele cu afecțiuni medicale grave trebuie să aibă asupra lor tratamentul necesar și istoricul medical.
  • Purtați îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteo (pelerine de vânt și ploaie).
  • Asigurați-vă rezerva de apă și hrană pentru perioada de așteptare.
  • Păstrați telefonul mobil încărcat pentru a putea păstra legătura cu familia sau grupul.

Ce moaște sunt aduse special la Iași alături de cele ale Sfintei Parascheva

Pe lângă prezența tămăduitoare a moaștelor Sfintei Parascheva, ediția din acest an aduce o binecuvântare specială în contextul recentelor canonizări din Biserica Ortodoxă Română: pelerinii se pot închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Cuviosul Paisie a jucat un rol esențial în perioada de luptă a regimului ateu împotriva credinței, fiind un iscusit călăuzitor sufletesc.

Între 1972 și 1985, atras de liniște și rugăciune, s-a nevoit la Schitul Sihla, aproape de Peștera Sfintei Teodora, devenind un reper de mângâiere pentru toți cei care îl căutau.

S-a întors la Sihăstria în 1985, iar în toamna anului 1990 (la 18 octombrie), la vârsta de 93 de ani, a trecut la Domnul, fiind numărat în ceata sfinților.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut la începutul secolului al XI-lea în localitatea Epivat (situată pe malul Mării Marmara, în regiunea Traciei), într-o familie de creștini bogați, evlavioși și cu o stare materială bună. Încă din copilărie, a arătat o plecăciune deosebită spre rugăciune și milostenie. Se spune că, pe parcursul unei liturghii, a auzit cuvintele Evangheliei: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, moment care i-a marcat profund viața și a determinat-o să dăruiască hainele ei scumpe săracilor.

După moartea părinților, dorind să ducă o viață dedicată exclusiv lui Dumnezeu, a lăsat în urmă avuțiile lumești și a plecat în pustietate. A trăit ani de zile în post aspru, rugăciune neîncetată și lacrimi de pocăință, mai întâi la o mănăstire din Pont, iar mai apoi retrăgându-se în pustiurile din Marea Blachernae din Constantinopol.

Conform tradiției, la o vârstă tânără (în jur de 27 de ani), în urma unui vis în care i s-a arătat un înger, s-a întors în satul natal Epivat, unde a mai trăit o perioadă scurtă în curățenie duhovnicească, trecând la cele veșnice fără ca cei din jur să-i știe adevărata viață ascetică.

Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Iași

Trupul ei a fost îngropat inițial pe malul mării, ca al unei străine, însă după o serie de minuni și visuri revelatoare, mormântul a fost descoperit, iar sfintele moaște au fost scoase la lumină neputrezite și răspândind o bună mireasmă. De-a lungul veacurilor, moaștele au avut o istorie zbuciumată, fiind mutate în mai multe rânduri:

  • La Târnovo (în Bulgaria, pe vremea Imperiului Vlaho-Bulgar);
  • La Belgrad (în Serbia);
  • La Constantinopol (la Patriarhia Ecumenică).

Cum au ajuns la Iași? În anul 1641, drept recunoștință pentru sprijinul financiar substanțial oferit Patriarhiei de la Constantinopol de către domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, sfintele moaște au fost dăruite Moldovei. Ele au fost întâmpinate cu mare cinste la Iași și așezate inițial în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, iar ulterior mutate în Catedrala Mitropolitană, unde se află și astăzi și unde atrag anual sute de mii de pelerini.

Semnificația sărbătorii Sfintei Parascheva pentru credincioși

În tradiția Bisericii Ortodoxe și în credința populară, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată ocrotitoare pentru mai multe categorii de persoane, locuri și domenii. Iată principalele aspecte ale ocrotirii sale:

Ea este privită de veacuri drept ocrotitoarea spirituală a întregii regiuni a Moldovei. Se consideră că prin prezența moaștelor sale la Iași (din anul 1641), ea veghează și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru pacea și binele locuitorilor de aici și ai întregii țări.

Mulți pelerini vin la Iași sau se roagă ei cerând tămăduire de boli grele, alinare în suferințe fizice sau sufletești și putere în momentele de mare încercare. În credința populară, Sfânta Parascheva este extrem de milostivă cu cei care se apropie de ea cu lacrimi și credință.

În mediul rural, Sfânta Parascheva este privită și ca un sprijin pentru familii, femei și mame. Tinerele fete se roagă adesea ei pentru a-și găsi un soț bun și a avea o familie liniștită, iar mamele cer ajutorul ei pentru a-și crește și ocroti copiii.

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Tags: sfânta parascheva Biserica Ortodoxă Română Sfânta Parascheva
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