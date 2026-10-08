Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a fost adusă miercuri seară la Catedrala Mitropolitană din Iași, fiind întâmpinată de zeci de preoți, inclusiv de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, conform News.ro.

Pelerinajul religios prilejuit de sărbătoarea Sfintei Parascheva începe joi dimineață, când raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi scoase în procesiune și așezate sub un baldachin special amenajat în curtea catedralei.

Potrivit autorităților, aproximativ 8.000 de pelerini din Voluntari, județul Ilfov, urmează să sosească la Iași joi dimineață, cu circa 160 de autocare, care vor fi parcate pe un bulevard din apropierea catedralei.

Traficul rutier în oraș va fi afectat pe mai multe artere, iar organizatorii au creat un culoar unic de acces pentru a gestiona fluxul mare de vizitatori. Traseul pornește de la Catedrala Mitropolitană și continuă pe străzile din centrul orașului, incluzând bulevardele Regele Ferdinand I și, dacă va fi necesar, Regele Mihai I al României.

Pe durata evenimentului, care va continua până pe 15 octombrie, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pentru a asigura siguranța și buna desfășurare a pelerinajului. Jandarmeria a transmis un apel către participanți să manifeste răbdare și să respecte regulile de acces în zonele destinate procesiunii.

Autoritățile estimează că, datorită vremii favorabile, numărul total al pelerinilor ar putea ajunge la 300.000. „Ne așteptăm la un flux mare de credincioși, iar toate măsurile necesare pentru siguranța și organizarea evenimentului au fost luate”, au declarat reprezentanții autorităților.

Punctul culminant al pelerinajului va fi slujba Sfintei Liturghii, programată pe 14 octombrie. Aceasta va fi oficiată pe un podium instalat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața Altarului Catedralei Mitropolitane. În această perioadă, străzile din jurul catedralei vor fi închise circulației, iar cozile de pelerini sunt estimate să se întindă pe kilometri întregi.