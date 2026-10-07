Hoții au dat o lovitură uriașă infrastructurii urbane din Alba Iulia, reușind să fure peste 200 de acumulatori care alimentau noile insule ecologice digitalizate. Proiectul, finanțat prin fonduri europene de peste 1,5 milioane de euro, a fost astfel grav afectat, lăsând numeroase ghene inteligente nefuncționale.

Infrastructura modernă de colectare selectivă a deșeurilor din Alba Iulia a fost grav afectată în urma unui val de furturi care a vizat platformele inteligente din municipiu. Peste 200 de acumulatori destinați alimentării insulelor ecologice au fost sustrași, provocând blocarea aproape totală a sistemului digitalizat inaugurat recent, relatează Ziarul Unirea.

Investiția, finanțată prin fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro, a fost concepută pentru a moderniza gestionarea deșeurilor în cartiere prin containere securizate și monitorizate electronic.

Bateriile furate aveau un rol esențial în funcționarea ghenelor, asigurând energia necesară pentru funcționarea senzorilor de umplere, a sistemelor de deschidere pe bază de cartelă magnetică și a modulelor de transmisie a datelor în timp real.

Disfuncționalitățile au fost sesizate de cetățeni și confirmate ulterior de echipele de intervenție ale primăriei și de operatorul de salubritate. În lipsa acumulatorilor, fantele de acces ale containerelor rămân blocate, determinând depozitarea necontrolată a deșeurilor în jurul platformelor.

Administrația locală a depus plângere penală și colaborează cu organele de cercetare pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția din Alba Iulia a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind analizate imaginile surprinse de sistemele de supraveghere din zonă pentru a stabili dacă faptele au fost comise de o rețea organizată. Oamenii legii au confirmat că primele sesizări au fost făcute în anul 2024.

În paralel cu ancheta penală, municipalitatea caută soluții tehnice și financiare urgente pentru achiziționarea unor noi acumulatori și securizarea suplimentară a casetelor tehnice.