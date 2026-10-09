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Cum va arăta noul Drum Expres Pitești - Mioveni: Proiectul de 2,6 miliarde de lei care schimbă traficul din Argeș

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Drumuri Expres în Moldova Muntenia şi Dobrogea
Drum expres. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Arhivă Libertatea
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Traseul Drumului Expres Pitești - Mioveni are o lungime totală de 15,09 kilometri pe raza județului Argeș. Șoseaua de mare viteză va traversa intravilanul și extravilanul municipiului Pitești, al orașului Mioveni și ale comunelor Mărăcineni și Micești.

Cuprins:

Proiect crucial pentru infrastructura din județul Argeș

Ministerul Transporturilor a publicat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai „Drumului Expres A1 - Pitești - Mioveni”. Investiția totală este estimată la 2,685 miliarde de lei, cu TVA, dintre care lucrările de construcții și montaj (C+M) însumează peste 2,558 miliarde de lei.

Proiectul este crucial pentru infrastructura din județul Argeș, urmând să preia traficul intens din zonă și să asigure o legătură rapidă între Autostrada A1, platforma industrială Dacia de la Mioveni și rețeaua națională de drumuri.

Proiectul este conceput pentru o viteză de proiectare cuprinsă între 100 și 120 km/h, având o platformă cu o lățime totală de 21,5 metri. Aceasta include două benzi de circulație pe sens (fiecare de câte 7 metri), o zonă mediană de 3 metri și acostamente generoase.

Suprafața totală necesară pentru realizarea lucrărilor este estimată la 61,26 ha.

Din punct de vedere administrativ, traseul drumului expres A1 - Pitești – Mioveni, de circa 15 km, se desfășoară în limita administrativă a U.A.T. Pitești, U.A.T. Mărăcineni, U.A.T. Micești și U.A.T. Mioveni.

„Traseul în plan: intersectează Valea Rea la km 0+314 al Bretelei 5; Râul Argeș la km 0+812 al Bretelei 5; Autostrada A1 la km 0+940 al Bretelei 5 (km 117+420 al Autostrăzii A1), unde este amenajat un nod rutier pe UAT Pitești și UAT Mărăcineni; DN73 la km 2+360 (km 47+810 al DN73); CF 905 la km 2+630; Dig de asigurare 1% la km 2+750; Strada Lotași la km 4+860; Râul Doamnei la km 6+340; Râul Doamnei la km 7+817; DN73D la km 8+560; CF 905 la km 9+200; Râul Valea Păulească la km 9+226; Râul Doamnei la km 9+685”, se arată în documentul Ministerului Transporturilor.

Nod rutier complex dotat cu 5 bretele rutiere la conexiunea cu A1

Punctul central al proiectului îl reprezintă conexiunea cu Autostrada A1 la kilometrul 117+420. În această zonă va fi amenajat un nod rutier complex dotat cu 5 bretele rutiere, care vor asigura fluxuri cursive către și dinspre București, Pitești și Mioveni.

De asemenea, legătura directă cu drumul național DN 73E (Centura Sud Mioveni) se va realiza prin intermediul unui sens giratoriu modern.

Viaduct de peste 4 kilometri peste acumularea Mărăcineni

Traseul noului drum expres traversează o zonă complexă din punct de vedere hidrologic și geotehnic. Din acest motiv, documentația tehnică prevede construcția a 8 poduri, pasaje și viaducte, având o lungime totală cumulată de peste 7,2 kilometri.

Cea mai importantă lucrare din cadrul proiectului este podul de la kilometrul 6+351, care va avea o lungime record de 4.183,9 metri și 97 de deschideri. Această structură masivă va supratraversa DN73, linia de cale ferată CF 905, râul Doamnei și va traversa întreaga acumulare Mărăcineni pe o distanță de aproximativ 4 kilometri.

Pentru a garanta siguranța infrastructurii hidrotehnice, specialiștii au efectuat o expertiză tehnică dedicată digului Mărăcineni, concluzionând că pilonii podului nu vor afecta structura de rezistență sau condițiile de exploatare ale barajului.

În plus, toate structurile cu o lungime de peste 100 de metri vor fi echipate cu sisteme moderne de iluminat cu LED controlate prin telegestiune, senzori antipolei și parapete de siguranță de înaltă protecție.

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Tags: Stiri Arges Stiri Pitesti Infrastructură Autostrada A1 Ministerul Transporturilor drum expresMioveni
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