Proiectul vizează construirea unei șosele rapide de 15,09 kilometri, dintre care 9,892 km vor constitui traseul principal, iar restul de 5,198 km vor fi bretelele nodului rutier. Construcția va conecta direct Autostrada A1 de platforma industrială Dacia-Renault din Mioveni, facilitând transportul și reducând semnificativ timpii de deplasare pentru angajați și transportatori.

„Astăzi, Consiliul Judetean Arges a aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului care vizează Drumul Expres A1 Pitești – Mioveni.

După cum știți, acest proiect a primit deja toate avizele din partea Guvernului României, iar la această oră așteptăm o decizie din partea Executivului pentru asigurarea finanțării și realizării acestui proiect vital pentru uzina Dacia.

Este un proiect aprobat încă din 2021, alături de Centura Oradei și Centura Clujului. Din considerente pe care alții ar trebui să le explice, la un moment dat, niște lideri efemeri au renunțat la Drumul Expres Pitești – Mioveni, considerând mult mai importante celelalte două investiții. Nu vreau să vorbesc aici despre interese politice, pentru că trăim într-o țară în care dreptatea umblă cu capul spart. Cred însă că atât agenții economici din Argeș, cât și argeșenii știu despre ce este vorba.”, a scris Ion Mînzînă, președintele Consiliului Județean Argeș pe Facebook.

Investiția totală necesară pentru construirea Drumului Expres Pitești – Mioveni a fost estimată la peste 527 milioane de euro (TVA inclus), potrivit indicatorilor tehnico-economice, potrivit Arena Construcțiilor.

Proiectul are o durată de execuție de 5 ani. Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost semnat pe 9 februarie 2024 și a fost modificat de 12 ori.

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