Conducerea PSD decide miercuri, într-o ședință cu ușile închise, dacă intră sau nu la guvernare, în acest moment premisele fiind mai degrabă de nesusținere a Cabinetului Niculescu, potrivit informațiilor Libertatea.

Liderii PSD sunt așteptați miercuri la o nouă ședință, de data aceasta de Consiliu Politic Național, după Biroul Permanent Național de luni. Subiectul principal este modul cum se va raporta PSD la Guvernul Niculescu. Pe scurt, dacă va fi parte a acestuia, la nivel de miniștri sau în altă garnitură de demnitari.

Surse din partid au precizat că șeful PSD va supune la vot toate variantele, inclusiv aceea de a face parte din Guvernul Niculescu, în ciuda faptului că liberalii nu vor să intre în acest cabinet. Însă, conform informațiilor Libertatea, Sorin Grindeanu nu ar susține nici un guvern hibrid, din care să facă parte puciștii din PNL și alte formațiuni mici, nici unul în care sunt prezenți doar social-democrații. De altfel, poziția lui Grindeanu este ca PSD să nu intre singur la guvernare, potrivit surselor Libertatea.

Condițiile în care ar accepta Guvernul monocolor

Sursele au mai precizat că o discuție privind participarea PSD ca actor singur la guvernare ar avea loc doar dacă social-democrații ar deține toate funcțiile, adică de la premier la miniștri. În această variantă ar fi acceptat un vot punctual al PNL la învestire, apoi retragerea liberalilor în opoziție. De altfel, în această variantă, PSD, PNL, voturile minorităților și alte 20 de voturi ar duce la instalarea unui nou cabinet.

Liderii din teritoriu vor înapoi la putere

Starea de spirit în partid este un clar pro-guvernare, mai ales în rândul șefilor CJ, dar și a unor lideri care simt presiunea din teritoriu. Mai precis, primarii și alți reprezentanți din administrația locală vor să vadă PSD revenit la masa deciziilor și mai ales la resursele care asigură funcționarea instituțiilor.

O mare nemulțumire este faptul că există un blocaj la nivelul plății facturilor emise pentru lucrările din Programul de Investiții Anghel Saligny sau alte programe similare, cum este vechiul PNDL.

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