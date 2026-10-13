PSD a depus un proiect de lege pentru înlocuirea indicelui ROBOR cu IRCC la toate creditele. Băncile care au manipulat ROBOR-ul, obligate să dea diferența înapoi

Băncile care vor fi dovedite că au prejudiciat consumatorii în urma unor investigații ale Consiliului Concurenței sau ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor fi obligate să restituie prejudiciile, să recalculeze sumele datorate și să înlocuiască indicele ROBOR cu IRCC în toate contractele, arată un proiect de lege depus de PSD în Senat.

Acesta a trecut luni cu amendamente de Comisia de buget-finanțe și comisia economică și urmează să intre la vot în plenul Senatului, pentru ca apoi să fie trimis în Camera Deputaților, conform Profit.ro.

În cazul în care proiectul nu va fi adoptat la vot în plenul de miercuri, 14 octombrie, proiectul are oricum termen de adoptare tacită în data de 17 octombrie.

Compensare după terminarea proceselor

Proiectul vine în contextul în care Consiliul Concurenței a amendat în vară un număr de 10 bănci cu o sumă totală de 3,7 miliarde de lei pentru practici concurențiale. Acestea au fost acuzate de manipularea ROBOR.

Indicele ROBOR reprezintă media dobânzilor cu care băncile se împrumută între ele.

Ulterior, statul român a introdus ROBOR ca indice pentru formarea dobânzilor la creditele în lei, pentru a evita dobânzile puse arbitrar de bănci. Dobânzile se calculează astfel: ROBOR plus marja băncii.

Consiliul Concurenței argumentează că procedura de cotare este „prea transparentă”, iar băncile nu trebuie să vadă cotațiile celorlalte instituții financiare în intervalul de 30 de minute în care transmit datele.

Potrivit sursei citate, o modificare se referă la faptul că acum compensarea trebuie să se facă printr-un act definitiv, ceea ce înseamnă că românii afectați vor trebui să aștepte derularea proceselor în justiție între bănci și Consiliul Concurenței.

Proiectul inițial prevede compensarea fie prin virament bancar, fie prin scăderea soldului creditului.

Prejudiciu calculat la IRCC

Însă, potrivit sursei citate, a fost adăugat un articol nou ce precizează acum că prejudiciul va fi calculat prin refacerea dobânzii în funcție de IRCC începând cu 2 mai 2019, data când a fost adoptat IRCC.

În fine, dacă inițial nerespectarea legii duce la amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri, acum amenzile sunt între 10.000 și 100.000 de lei. Sancțiunile sunt date de ANPC.

Anterior, BNR a criticat proiectul, care a primit aviz negativ atât de la Banca Națională a României (BNR), cât și de la Consiliul Economic și Social.