Conducerea PSD se reunește pentru a decide susținerea Guvernului Luca Niculescu. Condițiile puse de social-democrați

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, de la ora 10:30, la sediul central din Șoseaua Kiseleff, pentru a stabili poziția oficială și modul în care va susține în Parlament Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia vine în contextul în care premierul desemnat are termen până joi pentru a cere votul de învestitură, iar negocierile pentru o majoritate stabilă s-au lovit de refuzul PNL de a mai face parte dintr-un executiv alături de PSD.

Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a pledat pentru refacerea unei majorități formate din PSD, PNL și UDMR, respingând ferm posibilitatea de a susține un guvern minoritar PSD, formulă pe care a calificat-o drept o vulnerabilizare politică.

De cealaltă parte, președintele liberal Ilie Bolojan i-a transmis deja lui Luca Niculescu că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD și va merge în Opoziție, lăsând totuși deschisă posibilitatea de a vota învestirea guvernului din rațiuni de stabilitate națională. Poziționarea liberalilor a provocat reacții dure din partea conducerii PSD, Sorin Grindeanu acuzându-l pe Bolojan că tratează cu ironie problemele economice, scumpirile și scăderea nivelului de trai.

Solicitările economice transmise premierului desemnat

Pentru a acorda votul de învestitură în Parlament, PSD a redactat o listă clară de priorități economice pe care Luca Niculescu trebuie să le includă în programul oficial de guvernare. Printre principalele cerințe se numără semnarea unui memorandum garantat împreună cu mediul de afaceri și sindicatele prin care să se angajeze că nu vor exista creșteri de taxe în anul 2027.

Social-democrații solicită, de asemenea, măsuri ferme de sprijin pentru companii, precum achitarea facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile, rambursarea accelerată a TVA în termen de 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal scăzut și reducerea cu 25% a avizelor necesare pentru deschiderea unei afaceri. Totodată, PSD condiționează votul de prezentarea transparentă în Parlament a situației reale a deficitului și a datoriilor amânate ale statului, urmată de o rectificare bugetară urgentă care să asigure finanțarea spitalelor și a serviciilor publice critice, cu încadrarea strictă în ținta de deficit.

Pensiile, eliminarea unor contribuții și reforma administrativă

În plan social, agenda propusă de PSD include asigurarea stocurilor energetice de gaze și energie pentru sezonul rece, dar și indexarea conform legii a tuturor pensiilor, inclusiv a celor militare și a pensiei minime. O altă prioritate stabilită de conducerea social-democrată este eliminarea plății CASS pentru mame, veterani de război și persoane cu dizabilități.