Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, începe joi, 8 octombrie, o serie de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare, potrivit News.ro. Primele întâlniri vor avea loc la sediile PSD, PNL și UDMR.

Update 11.12: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a subliniat urgența unui guvern cu puteri depline: „Avem nevoie rapid de o echipă guvernamentală capabilă să gestioneze situația critică a țării”.

Printre prioritățile noului executiv se numără asigurarea funcționării serviciilor publice printr-o rectificare bugetară, reducerea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru 2027. În acest context, menținerea echilibrului fiscal rămâne esențială.

„Disciplina bugetară nu este un scop, ci un mijloc de a evita risipa și de a pregăti terenul pentru relansare economică”, a mai precizat Bolojan. Riscurile economice sunt însă tot mai mari. Nivelul ridicat al datoriei publice și dobânzile în creștere pun presiune pe bugetul țării. Aceste dificultăți sunt amplificate de instabilitatea politică și de retorica populistă care afectează încrederea creditorilor internaționali. Creșterea primei de risc pentru România reflectă îngrijorările legate de lipsa unei direcții clare și ferme în politicile fiscale. Revenirea la o situație stabilă este vitală.

În 2025, România a reușit să recâștige încrederea piețelor financiare, reducând costurile împrumuturilor. Totuși, acest progres ar putea fi anulat dacă nu se menține o linie responsabilă. Fiecare punct procentual în plus la dobânzile plătite de stat înseamnă miliarde de lei pierdute, bani care ar putea fi folosiți pentru investiții în sănătate, educație sau infrastructură.

„Țintele de deficit pentru 2027 și 2028 nu sunt negociabile. Cei care fac promisiuni nesustenabile își bat joc de oameni și alimentează nemulțumirea socială”, a avertizat Bolojan. Accentul trebuie să fie pus pe adaptarea cheltuielilor la veniturile reale, fără a cădea în capcana promisiunilor populiste.

Update 10.24: Sorin Grindeanu a ajuns la sediul PSD, unde urmează să se întâlnească cu premierul desemnat Luca Niculescu. Discuțiile fac parte din consultările pentru formarea noului Guvern.

Sorin Grindeanu

Programul întâlnirilor

Știre inițială: Conform calendarului anunțat oficial, Luca Niculescu va discuta cu liderii principalelor partide politice după următorul program:

Ora 11.00 – Partidul Social Democrat (PSD)

– Partidul Social Democrat (PSD) Ora 14.00 – Partidul Național Liberal (PNL)

– Partidul Național Liberal (PNL) Ora 15.30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la finalul unei ședințe de partid, că formațiunea sa va analiza propunerile premierului desemnat înainte de a decide asupra susținerii. „PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Trebuie să vedem viziunea economică și socială a lui Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare al PSD”, a subliniat Grindeanu. De asemenea, acesta a exclus categoric orice sprijin pentru măsuri de austeritate „de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva”, avertizând că astfel de decizii ar putea duce țara mai aproape de alegeri anticipate.

Din partea PNL, purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan a anunțat că partidul va analiza programul de guvernare propus, prioritățile asumate și echipa guvernamentală. „Abia după aceste discuții vom lua o decizie privind votul de învestitură”, a precizat Bogdan.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că participarea Uniunii la viitorul guvern nu este o prioritate, insistând însă asupra unor condiții clare. „Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară. Important este ca programul de guvernare să conțină o componentă economică puternică, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorității maghiare”, a spus Kelemen.

Planurile premierului desemnat

Luca Niculescu, nominalizat marți de președintele Nicușor Dan printr-un decret prezidențial, are la dispoziție zece zile pentru a definitiva programul de guvernare și lista miniștrilor, pe care le va prezenta Parlamentului pentru votul de încredere. Niculescu a subliniat că obiectivul său principal este găsirea unor soluții care să asigure echilibrul politic și economic al țării.

Testul suprem în Parlament este preconizat pentru data de 19 octombrie, când noul Cabinet va cere votul de învestitură, așa cum surse din cadrul PSD și PNL au precizat pentru Libertatea.ro.

„Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit”, a declarat premierul desemnat. Acesta a precizat că va ține cont de prioritățile fiecărui partid în elaborarea programului său, subliniind că „România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează”.