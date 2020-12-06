Mai jos găsești lista candidaților la Senat și Camera Deputaților din județul Prahova, dar până acolo e bine să citești și cum poți vota la aceste alegeri.

Primele estimări pentru REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2020 vor fi anunțate la ora 21.00 în cadrul unui exit-poll realizat de Avangarde și CURS.

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Libertatea vă prezintă listele cu candidații partidelor la alegerile parlamentare 2020 pentru fiecare județ în parte.

Cum votăm la aceste alegeri

La alegerile parlamentare de duminică, veți putea vota în localitatea și în secția de votare la care apăreți înscris în Registrul Electoral – www.registrulelectoral.ro – cu domiciliul sau reședința (viză de flotant). Există și excepții: puteți vota în orice altă secție de votare din aceeași circumscripție, dar în altă localitate. În București, nu puteți vota în alt sector.

Dacă nu aveți viza de flotant sau adresa de domiciliu într-un anumit județ, nu puteți vota pentru listele electorale corespondente, ci trebuie să vă deplasați în județul unde aveți drept de vot.

Recomandări Rezultate LIVE, s-au anunţat cifrele de la ora 13. Prezență la vot aproape cu trei procente mai scăzută decât în 2016

Candidați PNL Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Prahova la Senat

ANASTASE ROBERTA-ALMA

NAZARE ALEXANDRU

PATRICHI BIANCA-MARIA

CIOLAC DAN

ŢAGA GABRIEL

MĂCHIŢESCU MARIAN

DUMITRU IONUŢ-NICOLAE

Candidați PNL Prahova la Camera Deputaților

PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN

IONESCU GEORGE

ROŞCA MIRCEA

PRIŞCĂ RĂZVAN-SORIN

DUPU ADRIAN

PREDA DRAGOŞ-COSMIN-LUCIAN

TEJU SORIN

IONICĂ EUGEN

TUDORAN LORIN-GABRIEL

NICOLESCU NICOLAE

PANDELE COSMINA RAMONA

TUDORA DORIN

PĂTRAŞCU ANDREI-IONUŢ

CONSTANTIN RĂZVAN-CONSTANTIN

Candidați PSD Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Prahova la Senat

OPREA ŞTEFAN-RADU

FULGEANU-MOAGHER LAURA-MIHAELA

BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE

ENESCU RAREŞ-DAN

LUPU LIVIA-RODICA

CONSTANTIN ALEXANDRU-SORIN

ILIOIU ION-CĂTĂLIN

Candidați PSD Prahova la Camera Deputaților

TOADER BOGDAN-ANDREI

TEODOROIU SIMONA-MAYA

GAVRILESCU GRAŢIELA-LEOCADIA

PARASCHIV RODICA

NICOLAE ANDREI

ARDELEANU GEORGIANA-ANCA

TUDOR IFTIM-CONSTANTIN

STOIAN SORIN-GEORGE

BANU MIHAI-JUSTIN

TĂNASE RĂZVAN-IONUŢ

IONIŢĂ NICOLAE

PASCU NICOLAE

POIANĂ VICTOR-ALEXANDRU

BOCIOACĂ IONUŢ

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Candidați USR-PLUS Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Prahova la Senat

OPRINOIU AUREL

MARUSSI GEORGE-NICOLAE

DOFIN SILVIA

TUDORIE MIHAELA-CRISTINA

IGNAT CĂTĂLIN-ADRIAN

GODEANU MIHAELA-MAGDALENA

GHEORGHIU RADU-EUGEN

Candidați USR-PLUS Prahova la Camera Deputaților

LUPU ANDREI-RĂZVAN

POLIŢEANU MIHAI-LAURENŢIU

SANDU MIHAI

ENESCU RĂZVAN

MUNTEANU IONUŢ-RADU

BACHEŞ GEORGE-CRISTIAN

POPA ANCA-ADINA

GHIMPU COSMIN-IOAN

SACHELIA ANDREIA

ARVATU IULIAN-ŞTEFAN

APOSTOL GHEORGHE-DANIEL

CAZAN MIHAELA-LILIANA

MATEI RADU-MIHAI

IANCU RADU-FLORIN

Candidați UDMR Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Prahova la Senat

LUKACS LAJOS

DOBOLI MARIA

SZENTGYŐRGYI ANNA

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Candidați UDMR Prahova la Camera Deputaților

BORSAI ZOLTAN-CRISTIAN

MONI SÁNDOR

LABANCS DÁVID

BERECZKY SÁNDOR

DARABONT EDE-GERGŐ

MOLNÁR-FEKETE VIVIEN

ELEKES SZABOLCS

Candidați Pro România Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Prahova la Senat

TOMA ANDRONEL

PĂUNOIU TRAIAN-GHEORGHE

CHIRCA ION

STĂTESCU CĂTĂLIN CORNELIU

ENACHE MARIANA

BĂNICĂ PETRE

ION MIHAELA-ANDREEA

Candidați Pro România Prahova la Camera Deputaților

IACOBESCU ALEXANDRU

LUPEA IOANA MĂDĂLINA

MARIN ION-MARIAN

IONIŢĂ RADU

IONESCU ADRIAN

DRĂGAN CLAUDIU

LUPU BOGDAN

CĂLIN ADRIAN-COSTIN

VÎŢĂ CRISTEA VASILE

DUMITRAŞCU SORIN

PETRESCU BOGDAN-DANIEL

DRAGNA FLORINA-ALINA

ŞTEFĂNESCU GABRIEL-MARIAN

ROMAN ANDREI

Candidați PMP Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Prahova la Senat

PIŢIGOI IOAN-ADRIAN

MOISE CORNEL

VLĂSCEANU MIHAELA

PETRIŞOR AUREL

BRAN ALEXANDRA-LĂCRĂMIOARA

STATE MARIAN CONSTANTIN

ENE BOGDAN-CONSTANTIN

Candidați PMP Prahova la Camera Deputaților

BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA

CHIŢU ADINA-ELENA

GOIDAN CRISTIAN

MACOVEI TUDOR

DRAGOMIR MIHAI-SEVERIAN

MARGHIOALA CĂTĂLIN IONUŢ

CIOC RODICA

SĂLCEANU AURAŞ-PETRUŢ

PREDA NICOLETA

PANAIT SIMONA-ELENA

CODESCU VALENTIN

POPESCU OCTAVIAN-GEORGIAN

VUŢĂ VIOREL-MARIUS

MÎRZEA SEBASTIAN

Candidați Alianța Renașterea Națională Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Prahova la Senat

DUME ALEXANDRA-MIHAELA

PREOTU SIMONA

DINOIU OVIDIU-DANIEL

MAZILU SIMONA-ANCA

SOARE NICOLAE

Candidați Alianța Renașterea Națională Prahova la Camera Deputaților

ZĂRNESCU SAMUEL

CIURAR-DRAGOMIR LOYSS-GENOVEVA

BUDULEANU SAMUEL

TIRON OCTAVIAN-ALEXANDRU

BORŞ DIANA

COMAN BOGDAN-ADRIAN

IORDACHE REBECA-MIHAELA

COMNOIU BEATRICE

IORDACHE EMANUEL

TRONARU AMALIA-GABRIELA

STANCIU SILVIU-CRISTIAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Prahova la Camera Deputaților

AXINIA ADRIAN-GEORGE

ENACHE IONUŢ-CRISTIAN

CUCU AURAŞ-MIHĂIŢĂ

PUŞCAŞU PETRE

PETRE BOGDAN-NICOLAE

NICOLAESCU HERA

CUCU IOANA-MIHAELA

OPREA NICULINA

BEJU SORIN-GABRIEL

AVRAM GRAŢIELA

PAVELESCU GHEORGHE-ŞTEFAN

SÎRB ANDREEA-FLORIŢA

MOROIANU ROBERT GEORGIAN

SANDU MIRCEA-IONUŢ

Candidați PRM Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Prahova la Senat

TOMA ANDRONEL

PĂUNOIU TRAIAN-GHEORGHE

CHIRCA ION

STĂTESCU CĂTĂLIN CORNELIU

ENACHE MARIANA

BĂNICĂ PETRE

ION MIHAELA-ANDREEA

Candidați PRM Prahova la Camera Deputaților

VOINEA LOREDANA-ADRIANA

BURLACU MIHAIELA

CHIRICHEŞ VIOREL-LUCIAN

BERNEA MARCEL

TUDOR COSTIN-CĂTĂLIN

ŞICĂ ION

DAMIAN NICULAE

PĂICEANU ION-CRISTIAN

DUMITRACHE BOGDAN

FIERARU NICOLAE

DRĂGOI COSMIN-MARIAN

CHIRICĂ FLORIAN

FIERARU NELI

Candidați Partidul Ecologist Român Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Prahova la Senat

IONIŢĂ DAN-AUREL

NICOLAE FLORINA-VALENTINA

BORCAN IONEL

NICULESCU ADRIAN-FLORIN

STĂNESCU GHEORGHE

CÂRSTESCU ION-OVIDIU

PAREPA MIREL

Candidați Partidul Ecologist Român Prahova la Camera Deputaților

SAVIN EMANOIL

ANGHEL GABRIELA-LOLA

NAFTAN GEORGE-CĂTĂLIN

CHIRIŢOI CRISTIAN

MANEA VIOLETA

STANCIU GEORGETA-OLIMPIA

TOTPAL MIHAI-MIRCEA

ANTONESCU PETRE

OPRESCU GHEORGHE

GHEORGHE MARIAN

BĂNICĂ RĂZVAN-IONUŢ

CĂRNUŢĂ TUDOR-MIHAI

IONIŢĂ ALEXANDRU

DĂNCIULOIU MARIAN-OVIDIU

Candidați Partidul Noua Românie Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Prahova la Senat

HANEA SORINA

Candidați Partidul Noua Românie Prahova la Camera Deputaților

MARIN EUGEN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Prahova la Senat

MANOLE GELU-CIPRIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Prahova la Camera Deputaților

MIHAI CONSTANTIN

CĂLINA IULIA-CRISTINA

Candidați Partidul Socialist Român Prahova la alegerile parlamentare 2020

PENEŞEL ANDREEA-ELENA (Camera Deputaților)

Candidați independenți în Prahova la alegerile parlamentare 2020

Candidați independenți în Prahova la Camera Deputaților

APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN

BOGDAN DUMITRU

RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN

DUŢĂ MARIA-MIHAELA

Persoanele care nu știu la ce secție votează la alegerile parlamentare 2020, pot afla acest lucru accesând site-ul www.registrulelectoral.ro, unde nu trebuie decât să-și introducă numele de familie și CNP-ul.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare în ziua alegerilor, inclusiv cei izolați la domiciliu din cauza COVID-19, pot solicita urna mobila la alegerile parlamentare 2020.

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