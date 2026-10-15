Loto 6/49 din 15 octombrie 2026. Report de peste 2,74 milioane de euro la 6/49, categoria I

Joi, 15 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,82 milioane de lei.

Rezultatele loto din 15 octombrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 14,68 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 15 octombrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro), iar la categoria a III-a, reportul este în valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător a fost de 8,5 lei.