Suma fabuloasă pusă în joc a fost adjudecată de un singur bilet norocos, valoarea câștigului ridicându-se la 52.839.623,04 de lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro.

Bilet de 8,5 lei jucat la o agenție din Oradea

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Loteria Română, biletul norocos care a doborât toate recordurile de până acum a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49.

Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de doar 8,50 lei.

Numerele norocoase de la extragerea Loto 6/49 au fost: 45, 12, 13, 44, 36, 37. O combinație rar întâlnită de trei perechi de numere consecutive!

Biletul câștigător a fost înregistrat la agenția cu numărul 5005 din municipiul Oradea, județul Bihor, loc care va deveni, cel puțin pentru o perioadă, un punct de atracție pentru jucătorii pasionați.

Al doilea premiu de categoria I din anul 2026 și noul record național

Câștigul înregistrat pe 13 august reprezintă al doilea premiu de categoria I obținut în acest an la jocul Loto 6/49.

Precedentul succes major fusese bifat în iarna acestui an, mai exact la tragerea din 12 februarie 2026, când un alt jucător a pus mâna pe un premiu substanțial în valoare de 22.948.891,68 de lei.

Suma de peste 52,8 milioane de lei obținută joi seară depășește însă toate bornelor atinse anterior în istoria de mai bine de trei decenii a jocului Loto 6/49 în România, devenind cel mai mare premiu acordat vreodată la această categorie.

„La tragerea Loto 6/49 din data de 13 august 2026 s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc, în valoare de 52.839.623,04 lei. Biletul a fost jucat la agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o varianta simplă”, a transmis Loteria Română/

Termenul legal în care norocosul își poate ridica banii

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto traditional, câștigătorul are la dispoziție un termen de 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta la sediul central al Loteriei Române din București în vederea revendicării premiului.

Dacă persoana nu se va prezenta în termenul legal de 90 de zile, suma revine de drept Loteriei Române, conform prevederilor în vigoare. Până atunci, orădenii și jucătorii din întreaga țară verifică cu atenție biletele jucate pentru tragerea din 13 august.

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