RJ Mitte a murit. Actorul cunoscut pentru rolul lui Walter Jr. din „Breaking Bad” avea 34 de ani

Actorul american RJ Mitte, devenit celebru la nivel mondial pentru interpretarea personajului Walter „Flynn” White Jr. în serialul-fenomen „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Tragedia s-a produs luni, 12 octombrie, în statul american Texas, iar vestea a fost confirmată de reprezentanții artistului pentru publicația americană TMZ.

Potrivit unui oficial local citat de TMZ, primele indicii arată că decesul ar fi survenit prin suicid. Ulterior, reprezentanții actorului au confirmat că moartea sa a fost cauzată de un suicid. Autoritățile judiciare au precizat că o anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

„Cu o profundă tristețe împărtășim vestea trecerii tragice în neființă a iubitului actor, filantrop și pasionat apărător al drepturilor persoanelor cu dizabilități, RJ Mitte”, au transmis reprezentanții actorului într-un comunicat oficial

RJ Mitte a apărut în 56 de episoade din „Breaking Bad”, producția multipremiată a postului AMC care a redefinit standardele televiziunii moderne. Diagnosticat în copilărie cu paralizie cerebrală, el a transpus această experiență personală în rolul fiului profesorului Walter White, aducând o notă rară de autenticitate pe micul ecran.

„Pornind din propria sa experiență de viață cu paralizia cerebrală, Mitte a adus autenticitate rolului și a construit o platformă publică dedicată conștientizării și incluziunii. Dincolo de activitatea artistică prin care a bucurat publicul din întreaga lume, el a activat ca ambasador pentru organizațiile United Cerebral Palsy și Shriners Children’s”, au completat apropiații săi.

Pe lângă succesul din „Breaking Bad”, actorul a mai făcut parte din distribuția unor pelicule precum thrillerul „The Oak Room”, producția SF „The Recall” și seria „The Guardians of Justice (Will Save You!)”.

În plan personal, RJ Mitte era logodit cu partenera sa, Kennedy Suarez, pe care o ceruse în căsătorie anul trecut, după o relație de lungă durată.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea).