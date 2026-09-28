Serialul „Breaking Bad” a fost clasat pe primul loc în topul celor mai bune 100 de seriale de televiziune ale secolului XXI, publicat de The New York Times. Lista, realizată pe baza opiniilor a 500 de figuri importante din industria televiziunii, inclusiv actori precum Bryan Cranston, Elisabeth Moss sau Jason Bateman, și creatori de conținut precum Damon Lindelof și Noah Hawley, reafirmă statutul de capodoperă al producției create de Vince Gilligan.

Cum a ajuns profesorul de chimie Walter White să schimbe istoria televiziunii

Difuzat între 2008 și 2013, „Breaking Bad” spune povestea lui Walter White (interpretat de Bryan Cranston), un profesor de chimie din Albuquerque, New Mexico, care, după ce este diagnosticat cu un cancer pulmonar în stadiu terminal, ia decizia de a produce și vinde metamfetamină. Deși inițial intenționează să asigure un viitor financiar familiei sale, deciziile sale duc la un lanț de evenimente care îi transformă viața și scot la iveală latura întunecată a personajului său.

De ce criticii și publicul consideră acest serial o capodoperă absolută

Considerată una dintre cele mai bune creații din istoria televiziunii, „Breaking Bad” a fost lăudată aproape unanim de critici și de fani. Serialul a reușit să îmbine momente de umor negru cu o poveste dramatică și captivantă, prezentând o evoluție complexă a personajului principal.

„Breaking Bad” a avut 62 de episoade, fiecare dintre ele fiind considerat esențial de către fani. Chiar și așa, filmul „El Camino”, lansat ulterior pentru a închide povestea personajului Jesse Pinkman (Aaron Paul), nu a egalat nivelul serialului original.

Locul ocupat de Better Call Saul în ierarhia stabilită de experții din industrie

„Better Call Saul”, spin-off-ul și prequel-ul dedicat personajului Saul Goodman (Bob Odenkirk), a fost inclus pe locul 27 în aceeași listă a celor mai bune seriale. Deși unii fani consideră că seria rivalizează cu „Breaking Bad” în complexitate și profunzime, clasamentul subliniază preferința generală pentru povestea originală a lui Walter White.

Topul realizat de The New York Times reconfirmă influența pe care „Breaking Bad” a avut-o asupra peisajului televiziunii moderne. Serialul este disponibil pe Netflix, oferind o oportunitate perfectă pentru cei care nu l-au urmărit încă să descopere una dintre cele mai mari capodopere ale micului ecran.

Povestea fascinantă a cercetătorului român devenit actor din întâmplare în Breaking Bad

Românul Marius Stan este om de știință la Argonne National Laboratory din statul american Illinois, însă publicul larg îl cunoaște datorită rolului Bogdan, alias „Sprâncene”, din mega-succesul „Breaking Bad”.

Marius Stan, românul din serialul Breaking Bad

Experiența sa pe platourile de filmare a început pur întâmplător pe când lucra la un institut din Los Alamos, New Mexico, după ce soția și copiii săi și-au dorit să participe ca figurație la filmările de la Albuquerque. Pentru că aveau nevoie de cineva pentru rolul proprietarului spălătoriei auto la care lucra Walter White (Bryan Cranston), producătorii au decis să încerce o figură nouă dintre oamenii prezenți la casting.

„M-au chemat pe mine, am spus replica, am vorbit cu Vince Gilligan, producătorul, probabil că i-a plăcut cumva de mine”, a povestit pentru TV Mania despre momentul care a transformat personajul de etnie incertă într-un român, aducându-i chiar și replici în limba maternă.