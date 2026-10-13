RO-Alert în București, după ce Marin Andrei Cristian, un băiat în vârstă de 18 ani din sectorul 6, a dispărut

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un mesaj RO-Alert a fost emis marți seară, 13 octombrie 2026, după ce Marin Andrei Cristian a plecat de pe raza sectorului 6 și nu a mai revenit.
„La data de 13.10.2026, MARIN ANDREI-CRISTIAN, în vârstă de 18 ani, a plecat de pe raza Sectorului 6 și nu a mai revenit”, se arată în mesajul RO-Alert.
Semnalmente: înălțime: 1,65 m, greutate: 70 kg, ochi căprui, păr șaten, tuns scurt;
-Îmbrăcăminte: șapcă de culoare neagră inscripționată “VIBES”, geacă gri, tricou alb, pantaloni sport de culoare neagră, adidași de culoare gri cu talpa albă. Poartă rucsac negru, inscripționat “PUMA”.
Conform mesajului RO-Alert, acesta este diagnosticat cu Sindromul Down.