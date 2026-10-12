Un român stabilit în Anglia a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a încercat să își ucidă fosta soție și să îi incendieze casa pentru că a refuzat „să i se supună”

Un român în vârstă de 31 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare de un tribunal britanic, după ce și-a terorizat fosta soție cu amenințări cu moartea și i-a transmis că îi va incendia casa familiei. În plus, pe numele bărbatului urmează să fie inițiată procedura de deportare de către autoritățile britanice, potrivit publicației engleze Grimsby Telegraph.

Bărbatul, recunoscut în presa locală după inițialele GC, fost rezident în Scunthorpe și ulterior mutat în Maidstone, Kent, a fost trimis în spatele gratiilor de judecătorul Mark McKone KC, la Tribunalul din Grimsby (Grimsby Crown Court). Românul și-a recunoscut vina pentru două infracțiuni de hărțuire prin generarea de teamă de violență.

În timpul pronunțării sentinței, magistratul britanic a criticat în termeni duri comportamentul bărbatului, subliniind că acesta a recurs la amenințări grave din dorința de a-și constrânge fosta parteneră să îi fie supusă.

„Nu știu dacă un astfel de comportament este acceptabil în cultura românească. Mă îndoiesc profund că este. Cu siguranță nu este acceptabil în Regatul Unit. Femeile nu sunt obligate să fie supuse bărbaților”, a declarat judecătorul Mark McKone KC în sala de judecată.

Avocatul apărării, Ben Hammersley, a precizat că singurul element atenuant din dosar a fost recunoașterea rapidă a vinovăției de către clientul său, menționând totodată că bărbatul se va confrunta cel mai probabil cu o procedură automată de deportare la finalizarea pedepsei. Decizia finală privind expulzarea revine Ministerului de Interne britanic.

Totodată, instanța a reținut că românul încălcase condițiile unei pedepse cu suspendare primite în anul 2024, când fusese condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și pentru posesie ilegală de cuțit.

Potrivit rechizitoriului prezentat de procurorul Samantha Laws, cei doi soți s-au mutat în Marea Britanie în anul 2020 și s-au căsătorit în 2022, însă s-au separat doi ani mai târziu. Conflictul dintre ei a izbucnit pe fondul unei dispute privind accesul la un telefon mobil, moment în care GC a mers la locuința femeii și a amenințat-o cu moartea.

Deși fusese reținut inițial de poliție și eliberat pe cauțiune cu interdicția strictă de a-și contacta fosta parteneră, bărbatul a reluat hărțuirea. La scurt timp de la eliberare, el i-a trimis mesaje în care amenința că îi va tăia capul și a avertizat-o că, atât timp cât va rămâne în Scunthorpe, nu îi va permite să aibă o altă relație.

Speriată de escaladarea agresiunilor, femeia a luat copilul și s-a refugiat în România. Cu toate acestea, GC a continuat să o hărțuiască de la distanță, amenințând că va da foc casei familiei sale din țară.

Anchetatorii britanici l-au localizat și arestat pe bărbat chiar în momentul în care acesta încerca să urce într-un avion pe aeroportul Luton. În declarația de impact citită în instanță, fosta soție a precizat că trăiește într-o stare continuă de teamă și că își dorește doar să fie lăsată în pace.

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