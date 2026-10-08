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O româncă din Italia a fost condamnată la închisoare după ce fiul ei de 9 ani a sunat în zadar la ușă timp de două ore: „Ne-am certat”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Un băiețel îmbrăcat cu o vestă galbenă și blugi stă pe un trotuar din oraș, întinzându-se pentru a apăsa soneria de la intrarea într-o clădire. În fundal, strada este mărginită de copaci și mașini parcate
Mama condamnată: și-a lăsat fiul să sune 2 ore la sonerie fără să-i deschidă ușa Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Shutterstock
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O româncă de 39 de ani, stabilită în orașul Verona, a fost condamnată la un an și patru luni de închisoare pentru infracțiunea de abandon de familie și lipsă de asistență acordată unui minor. Miercuri, 7 octombrie 2026, judecătorul de ședință preliminară de la Tribunalul din Verona, Paola Vacca, a pronunțat sentința în cadrul unei proceduri judiciare accelerate, conform Il Messaggero.

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A refuzat să-i deschidă ușa timp de două ore

O femeie de origine română, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnată la un an și patru luni de închisoare în Italia, după ce fiul ei, în vârstă de 9 ani, a rămas blocat timp de două ore în fața ușii locuinței din Verona, fără ca aceasta să-i deschidă.

Incidentul, care a avut loc pe 15 septembrie 2024, a atras atenția autorităților după ce copilul a apelat poliția pentru ajutor.

Băiatul se juca împreună cu alți copii în curtea blocului în care locuiau, sub supravegherea mamei care îl urmărea de la balcon.

Spre seară, copilul a încercat să revină în apartament, însă a descoperit că ușa era încuiată, iar mama sa nu îi răspundea la interfon.

Potrivit anchetei, băiatul a sunat în repetate rânduri la ușă timp de aproape două ore. În cele din urmă, disperat, a apelat la numărul de urgență, explicând operatorilor că nu poate intra în casă.

O patrulă a poliției s-a deplasat la fața locului, l-a intervievat pe copil și a încercat să ia legătura cu mama prin interfon.

Abia atunci femeia ar fi deschis ușa, potrivit autorităților. Incidentul a dus la declanșarea unei anchete, care a culminat cu acuzarea mamei de abandon.

Cum se apără femeia: „Ne-am certat”

În fața instanței, femeia a negat că și-ar fi lăsat fiul fără supraveghere și a susținut că situația a fost rezultatul unei neînțelegeri.

Ea a explicat că, în ziua respectivă, s-a ceartat cu copilul, care ar fi refuzat să se întoarcă în apartament.

Potrivit versiunii sale, băiatul ar fi stat afară doar 30 de minute, nu două ore, și a fost supravegheat permanent de la balcon.

„Ne-am certat”, a declarat femeia.

Ea a adăugat că a încercat să îl convingă să intre, dar acesta ar fi refuzat. Totuși, instanța a decis să dea curs versiunii Parchetului, care a susținut că mama a refuzat intenționat să deschidă ușa și a lăsat copilul într-o situație de potențial pericol.

Condamnată la închisoare

Judecătorul Paola Vacca a pronunțat sentința în cadrul unui proces accelerat, condamnând-o pe femeie la un an și patru luni de închisoare.

Conform legislației italiene, abandonul unui copil este o infracțiune gravă, care poate atrage pedepse semnificative.

Motivele exacte ale sentinței urmează să fie publicate în termen de 60 de zile, moment în care vor fi detaliate probele și raționamentele care au stat la baza deciziei.

Avocata femeii, Alice Chiementin, a anunțat deja că va contesta hotărârea, considerând că aceasta nu reflectă realitatea faptelor. Aceasta susține că românca a fost în permanență atentă la copil, chiar dacă a fost un moment de tensiune între ei.

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Tags: români români în Italia Stiri Italia
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