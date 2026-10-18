Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat: Cât a costat biletul jucat online

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Marele premiu la Joker, în valoare de peste 10 milioane de lei (1,87 milioane de euro), a fost câștigat duminică, 18 octombrie. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, și reprezintă al treilea câștig de categoria I obținut în 2026 la acest joc.
Biletul a costat 987,5 și i-a adus câștigătorului un premiu de 10.004.076,02 lei.
„Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 987,5 de lei”, a precizat, duminică seara, Loteria Română.
Numerele câștigătoarea la tragerea Joker au fost: 16, 19, 26, 45, 30 (+13).
Căștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica câștigul.
Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în 2026 la Joker. Ultima data, premiul s-a câștigat în data de 14 iunie și a fost în valoare de 3.565.252,21 lei.
Loteria Română a organizat duminică, 18 octombrie, tragerile speciale loto ale toamnei. Numerele câștigătoare sunt:
Joker: 16, 19, 26, 45, 30 (+13);
Noroc Plus: 3, 4, 6, 1, 7, 7;
Loto 5 din 40: 7, 37, 25, 31, 21, 13;
Super Noroc: 1, 2, 0, 2, 3, 9;
Noroc: 6, 8, 0, 8, 5, 5, 7;
Loto 6 din 49: 38, 19, 42, 31, 22, 49.