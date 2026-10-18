Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat: Cât a costat biletul jucat online

Știri România Radu Miruţă s-a enervat pe Executivul majoritar PSD: „Un guvern al ruşinii. Unii au probleme majore de legalitate şi moralitate”. Nici PNL nu a scăpat de critici

Știri România Cum mai poate fi industria auto din Europa, inclusiv din România, competitivă în fața Chinei. Adrian Sandu, expert: „E nevoie de stabilitate și de politici economice coerente, direcționate spre atragerea investițiilor”

Știri România „Sfârșitul lumii” din 13 noiembrie 2026: de ce nu mai trebuie să ne temem de predicția cercetătorilor din 1960