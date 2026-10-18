Duminică, 18 octombrie, Loteria Română organizează tragerile speciale loto ale toamnei. Numerele câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30.

Rezultatele loto din 18 octombrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 15 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 18 octombrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

Pentru aceste trageri, Loteria Română a suplimetat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, astfel:

LOTO 6/49 – 100.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul biletului a fost de 8,5 lei.