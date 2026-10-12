S-a deschis pasajul DN3 peste A0, ultima piedică majoră în calea loturilor 3 și 4 de pe autostradă

Pasajul DN3 peste A0, parte a Lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului Nord, a fost deschis traficului, eliminând o barieră majoră la intersecția drumurilor. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, a declarat că alte lucrări minore vor fi finalizate în câteva zile.

Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis luni

Pasajul DN3 peste A0, parte a Lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului Nord, a fost deschis traficului, eliminând astfel o barieră importantă în finalizarea lucrărilor din zona intersecției celor două drumuri.

„Tocmai am dat în trafic pasajul DN3 peste A0, facilitând circulația pe două benzi și urmând să finalizăm lucrările la rosturile de dilatare și parapetul de siguranță pentru celelalte două benzi în câteva zile”, a declarat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Lista lucrărilor care au rămas nefinalizate pe șantier

La nivelul șantierului, lucrările sunt într-un stadiu avansat, cu un progres de peste 98,5%. Printre activitățile aflate în curs se numără montarea ultimelor rosturi de dilatație, instalarea parapetelor mediane și marginale, realizarea semnalizării verticale și orizontale, instalarea panourilor fonoabsorbante, lucrări la sistemul de iluminat și teste pentru sistemul ITS.

„În celelalte zone ale șantierului sunt pe final lucrările:

montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje;

montarea parapetelor mediane și marginale in zona pasajelor a nodurilor rutiere și in zonele de acces în șantier;

realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare;

alte lucrări necesare pentru siguranța circulației;

finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante;

lucrări și teste la sistemul ITS;

De asemenea, lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia”, a mai precizat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, în postarea de pe contul său de Facebook.