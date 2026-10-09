Circulația pe încă 13 kilometri din semi-inelul nordic al Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0 Nord), între Afumați și Glina, va fi deschisă până la finalul lunii octombrie, a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Stadiul lucrărilor între Afumați și Pantelimon

Lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord, între Afumați - Pantelimon, de 8,6 kilometri, au ajuns la 98,35%. CNAIR transmite că dacă ritmul actual se menține, circulația va fi deschisă până la finalul acestei luni.

Lucrările sunt realizate de constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Valoarea contractului este de 397,99 milioane de lei, fără TVA, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile.

„Antreprenorul chinez, a cărui mobilizare a crescut față de vară, execută acum lucrări la structuri, așternerea asfaltului, amenajarea spațiilor de servicii și instalarea sistemelor ITS, cu 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori”, a precizat vineri, 9 octombrie, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

O legătură directă între A3 și A2

Odată cu finalizarea lotului între Afumați - Pantelimon va fi dat în trafic și lotul 4 Pantelimon - Glina, de 4,47 km, construit de grupul UMB. Acest lucru va oferi șoferilor o legătură directă și neîntreruptă pe autostradă între Autostrada A3 Transilvania și Autostrada Soarelui A2.

Deși Lotul 4 Pantelimon - Glina / A2 este finalizat de mai mult timp, el a rămas un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) deoarece nu avea o descărcare temporară în DN3. Odată cu finalizarea lotului 3 de către constructorul chinez CCECC, se va putea circula continuu pe autostradă pe încă 13 km ai A0 Nord, între Glina și Afumați.