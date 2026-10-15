Curtea de Apel București a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis de 100 de milioane de euro din Mamaia, dar averea familiei Ciorbă rămâne blocată

Judecătorii de la Curtea de Apel București au pronunțat o decizie definitivă în dosarul Nordis. Instanța a admis contestațiile formulate de companiile Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL și a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse anterior de procurorii DIICOT.

Valoarea sechestrului ridicat de judecători trece de 100 de milioane de euro

Decizia vizează ansamblul rezidențial și hotelier din Mamaia, ale cărui spații și apartamente fuseseră puse sub sechestru în cadrul anchetei penale. Valoarea totală a bunurilor imobiliare eliberate de sub indisponibilizare depășește suma de 100 de milioane de euro.

Ordonanța DIICOT din iulie 2026, prin care se menținuseră măsurile asigurătorii pe bunurile celor două societăți comerciale din grup, a fost astfel desființată de completul de judecată.

Averea familiei Ciorbă rămâne sub sechestru

Deși firmele din grupul Nordis au obținut o victorie importantă în instanță, situația juridică a persoanelor fizice implicate în acest dosar rămâne neschimbată, notează G4Media.ro.

Judecătorii Curții de Apel București au respins ca neîntemeiată contestația formulată de Vladimir Ciorbă împotriva aceleiași ordonanțe a procurorilor antimafia. Prin urmare, sechestrul asigurător aplicat pe bunurile și averea personală ale acestuia rămâne în picioare.

În plus, omul de afaceri a fost obligat la plata sumei de 300 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Hotărârea pronunțată de instanță este definitivă și executorie.

Ce urmează în dosarul Nordis

Dosarul Nordis instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și alte infracțiuni de natură economică. Ancheta penală continuă, iar ridicarea sechestrului de pe bunurile companiilor permite reluarea procedurilor administrative sau comerciale asupra respectivelor imobile, fără a stopa cercetările derulate de procurori.

Cronologia dosarului Nordis

Scandalul Nordis a izbucnit public după o investigație Recorder care a expus o schemă imobiliară prin care sute de clienți au fost păgubiți. Schema de funcționare a grupului presupunea încasarea unor avansuri consistente, de până la 90-100% din valoarea imobilelor, promisiunile fiind susținute de campanii agresive de promovare și de profilul public al dezvoltatorilor.

Ancheta penală derulată de procurorii DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare și spălare de bani. Conform anchetatorilor, promisiunile de vânzare au fost semnate în mod repetat pentru aceleași unități locative, iar banii încasați de la cumpărători nu au fost folosiți exclusiv pentru construcția proiectelor, ci ar fi fost redirecționați către alte firme din rețea sau folosiți în scopuri personale și cheltuieli de lux. Printre persoanele vizate direct de anchetă se numără omul de afaceri Vladimir Ciorbă și soția acestuia, Laura Vicol, fostă deputată și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Cronologia completă a dosarului Nordis

În perioada 2020-2024, grupul Nordis atrage mii de clienți prin promovarea proiectelor din Mamaia, Sinaia și Brașov. Sute de promisiuni de vânzare sunt încheiate fără înscrierea lor corespunzătoare în cartea funciară, fapt ce a permis suprapunerea drepturilor asupra acelorași apartamente.

La începutul toamnei anului 2024, investigația video publicată de Recorder scoate la iveală detaliile operaționale ale rețelei și modul în care cumpărătorii au rămas fără bani și fără apartamente. Revelațiile declanșează un val de reacții publice și determină depunerea primelor plângeri penale colective. La scurt timp, Laura Vicol demisionează din funcția de președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

În toamna anului 2024, instanțele de judecată admit cererile de intrare în insolvență formulate împotriva Nordis Management S.R.L. administratorul judiciar desemnat începând evaluarea masei credale și a activelor rămase.

La începutul anului 2025, procurorii DIICOT efectuează percheziții de amploare și pun sub acuzare principalii administratori ai grupului. În cauză sunt dispuse măsuri preventive și sechestre asigurătorii masive pe proprietățile firmei și pe averea persoanelor fizice implicate. Ancheta este ulterior extinsă pentru a include noi acuzații legate de fals în declarații și de mărirea numărului de păgubiți, prejudiciul total estimat de anchetatori ajungând la zeci de milioane de euro.