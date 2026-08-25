Noi fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Dosarul Nordis, unul dintre cele mai mari scandaluri din domeniul imobiliar din România, vizează un mecanism prin care clienții achitau avansuri consistente sau valoarea integrală a unor locuințe care nu au mai fost predate sau au făcut obiectul unor promisiuni multiple de vânzare.

La data de 18 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii grupului Nordis, precum și față de 4 firme, pentru noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Totodată, urmărirea penală a fost extinsă pentru o faptă distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma plângerii formulate de o societate comercială, care a reclamat un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, arată reprezentanții DIICOT.

„În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 18 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale”, se arată în comunicatul DIICOT.

Valoarea bunurilor puse sub sechestru asigurător de către procurorii DIICOT depășește 75 de milioane de euro, iar inculpaților le-au fost aduse la cunoștință noile acuzații.

Schema Nordis, pe înțelesul tuturor

Trei sferturi dintre contractele imobiliare încheiate de clienți cu grupul Nordis au reprezentat „țepe”, aproape toți banii acestora fiind plătiți înainte de primirea imobilelor în proprietate (avans de 90-95%), oamenii fiind apoi „duși cu preșul” de dezvoltatorul imobiliar.

Banii astfel obținuți – în total aproape 200 de milioane de euro – erau imediat mutați de pe o firmă pe alta, retrași de la bancomate sau redirecționați în conturile Laurei Vicol, ale lui Vladimir Ciorbă sau ale altor membri ai grupării.

În luna mai 2026, DIICOT a angajat experți pentru a număra banii din conturile Nordis, deoarece anchetatorii vor să știe câți bani s-au încasat în realitate. Ancheta a intrat în linie dreaptă după ce procurorii au finalizat audierile și colectarea probelor.

Acum, atenția se mută pe expertiza financiară – ultima și cea mai critică etapă înainte de trimiterea în judecată. Specialiștii vor analiza minuțios fluxurile de capital din ultimii ani pentru a stabili exact unde au dispărut sumele încasate de la clienți, potrivit Europa Press Ro.

În dosarul în care sunt vizați Laura Vicol și Vladimir Ciorbă pentru înșelăciune și spălare de bani, procurorii au nevoie de „viza” experților independenți. Obiectivul este validarea prejudiciului estimat la peste 71 de milioane de euro, etapă procedurală obligatorie după finalizarea audierilor și a strângerii de probe împotriva rețelei infracționale.











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