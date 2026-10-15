Șefii Romsilva mergeau la vânătoare în timpul programului. Ce măsuri anunță Diana Buzoianu

Nereguli grave la Romsilva. Directori din toată țara veneau în timpul programului la vânătoare, la Iași. Diana Buzoianu cere recuperarea prejudiciului și să existe reguli clare despre cine poate participa la partidele de vânătoare.

„Se adună de prin țară în zile de muncă”

Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat joi, 15 octombrie 2026, că a semnat oficial raportul întocmit de Corpul de Control în urma verificărilor efectuate la Direcția Silvică Iași, structură aflată în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Ancheta a vizat modul în care au fost organizate și desfășurate mai multe partide de vânătoare în cursul lunii ianuarie 2026.

„Ce a descoperit Corpul Control? Directori Romsilva care se adună de prin țară în zile de muncă ca să participe la acțiuni de vânătoare, zeci de angajați zilieri (o parte rude sau cunoscuți ai personalului silvic din Romsilva) care participă la respectivele partidele de vânătoare cu niciun leu plătit oficial și invitați speciali din afara Romsilva la acțiuni de vânătoare care nu au plătit niciun tarif de organizare. De exemplu, Directorul Direcției Silvice Botoșani, domnul Havris Marius, și Directorul Direcției Silvice Ialomița, Niță Nicușor, și-au atribuit sarcini de serviciu în nume propriu fix ca să poată să participe la acțiuni de vânătoare la Direcția Silvică Iași”, afirmă într-o postare pe Facebook șefa de la Mediu.

Vânătoarea, ca ,,management cinegetic”

Inspectorii au constatat că vânătoarea se organiza chiar în timpul programului oficial de muncă, fără ca persoanele participante să figureze în concediu sau să aibă activitatea suspendată, conform prevederilor legale.

Mai mult, verificările au indicat deficiențe majore în evidențele administrative, dar și neclarități legate de decontarea cheltuielilor de deplasare și achitarea taxelor legale pentru vânatul doborât.

„Niciunul dintre directorii care au participat la partide de vânătoare nu au dat rapoarte oficiale care să arate ce era așa mare interes de serviciu pentru ei să bată atâția km în alte județe să vâneze la Direcția Silvică Iași. Așa arată vânătoarea ca «management cinegetic» susținută de Direcția Silvică Iași”, susține Diana Buzoianu.

În această situație, precizează Buzoianu, „Corpul de Control al Ministerului Mediului a cerut să fie aplicate reguli foarte clare pe viitor să nu mai existe invitați externi care nu-și plătesc tarifele. Să fie recuperate prejudiciile. Să fie trasate proceduri clare despre cine vine la aceste acțiuni din cadrul Romsilva”.

În luna august 2026, ministrul interimar al mediului a anunțat că va convoca de urgență conducerea Romsilva în urma unui raport al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) care arată că regia se află pe locul al doilea la nivel național la atribuirea contractelor fără publicare.