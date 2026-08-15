„Romsilva se menţine pe locul al doilea la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin „extremă urgenţă””, a anunțat, sâmbătă, Diana Buzoianu pe Facebook.

Conform datelor oficiale centralizate de ANAP, Romsilva a atribuit în cursul anului 2025 contracte în valoare totală de 28 de milioane de lei prin proceduri fără publicare prealabilă.

Această cifră plasează regia pe locul al doilea în topul național al autorităților contractante care apelează la astfel de practici.

Un detaliu extrem de controversat reieșit din analiza ANAP este că peste 82% dintre aceste proceduri au fost justificate de reprezentanții regiei sub pretextul de „extremă urgență”.

Ministrul interimar al Mediului consideră această situație inacceptabilă și solicită clarificări imediate din partea echipei de conducere a Romsilva.

„O să convoc de urgenţă conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanţii Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, a transmis Diana Buzoianu.

Tensiuni tot mai mari între Ministerul Mediului și conducerea Romsilva

Măsura convocării de urgență vine la doar două zile după un alt episod tensionat între conducerea ministerului și reprezentanții silvicultorilor. Diana Buzoianu criticase public modul în care Romsilva a negociat noul Contract Colectiv de Muncă alături de Federația Sindicală Silva.

Sindicatul și conducerea regiei au fost acuzate că au introdus clauze prin care instituția se obligă să pună la dispoziție mijloacele de transport ale Romsilva chiar și atunci când angajații participă la proteste de stradă organizate împotriva reformelor din sistemul silvic.

Atât reprezentanții Romsilva, cât și liderii sindicali au respins acuzațiile, susținând că interpretarea ministrului este una forțată și că activitatea lor se desfășoară cu respectarea strictă a cadrului legal. Cu toate acestea, noile date furnizate de ANAP adâncesc falia dintre minister și conducerea regiei, intensificând apelurile pentru o reformă profundă în administrarea pădurilor statului.

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