Un șofer a rămas înțepenit cu bolidul Ferrari de peste 290.000 de euro pe străduțele înguste din centrul istoric al Sevillei. Cum l-au salvat trecătorii

Un turist a rămas blocat cu un Ferrari înmatriculat în Portugalia, pe o stradă îngustă din centrul istoric al orașului spaniol Sevilla. Imaginile filmate de trecători au fost distribuite pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au criticat decizia șoferului de a intra cu un astfel de bolid în zona istorică.

Ferrari blocat în centrul istoric al Sevillei

Străzile înguste din centrul istoric al orașului Sevilla, din Spania, s-au transformat într-o capcană pentru un bolid de lux. Este vorba despre un Ferrari Roma Spider roșu, înmatriculat în Portugalia, care a rămas blocat în această zonă, unde circulația este limitată prin regulamentul municipal, potrivit El Debate.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, filmat de un martor, se vede cum șoferul rămâne blocat cu mașina după ce încearcă să vireze la stânga pe strada Bamberg, la intersecția cu strada Argote de Molina.

Trecătorii au încercat să îi ofere indicații pentru a-l ajuta să manevreze bolidul fără ca aceasta să atingă pereții clădirilor și să-și deterioreze caroseria.

„Cine ar conduce o mașină de 250.000 de euro prin centrul vechi?”

Utilizatorii rețelelor sociale nu au fost la fel de înțelegători precum trecătorii care au încercat să îl ajute pe șofer. Mai mulți au atras atenția asupra riscurilor pe care le implică deplasarea cu anumite vehicule prin cele mai aglomerate și înguste zone centrale ale Sevillei. „Cine ar conduce o mașină de 250.000 de euro prin centrul vechi?”, s-a întrebat unul dintre utilizatori.

Potrivit 20 Minuten, un Ferrari Roma Spider nou costă în jur de 270.000 de franci elvețieni.

Accesul în centrul istoric este restricționat