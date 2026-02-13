„A văzut că nu încape și a trecut oricum”

„A văzut că nu încape și a trecut oricum”. Așa rezumă o sursă din poliție carambolul produs în urmă cu o săptămână la Maisons-Alfort, în departamentul Val-de-Marne, scrie Le Parisien. Vineri, 6 februarie, în jurul orei 22:30, un camion a intrat pe strada Louis-Pergaud, unde accesul îi era interzis, și a lovit 25 de mașini.

Scena a fost filmată de Julien, care locuiește în zonă.

„Eu cunosc strada, știam dinainte că nu va trece și că vor fi pagube mari”, spune acesta.

În imagini se vede cum camionul lovește mașinile parcate de o parte și de alta a carosabilului. La fiecare metru parcurs se aude un scârțâit.

Julien se afla la volan când a văzut camionul intrând pe stradă. „I-am filmat numărul, l-am urmărit ca să-i spunem să se oprească, ne-am urcat chiar pe camion, dar nu voia să audă nimic. A înaintat lovind mașinile și a plecat pe autostradă”, povestește el.

Mașini luate cu platforma după accident

Ghislaine, care locuiește pe stradă, se numără printre păgubiți. Bara mașinii sale a fost smulsă, iar aripile din față și din spate au fost înfundate. Ea așteaptă acum expertul asigurărilor înainte de a duce vehiculul în service. Femeia urma să își vândă mașina în weekendul următor, dar „acum s-a terminat”.

„Aproape toate mașinile de pe partea stângă a străzii au fost avariate”, constată Ghislaine. Unele au fost ridicate de platformă, altele nu mai pot circula, au pene sau jantele distruse. Pentru unele vehicule, șoferii nu mai puteau intra nici măcar pe ușa conducătorului auto.

Șoferul, căutat de anchetatori

După ce a făcut ravagii, șoferul, un bărbat de 41 de ani, și-ar fi abandonat camionul la Champigny-sur-Marne și s-ar fi îndreptat spre Belfort pentru a-și întâlni prietena.

Bărbatul ar fi fost chemat marți la poliție, dar nu s-a prezentat în fața anchetatorilor.

Compania de transport se delimitează

Deși filmarea este realizată pe întuneric, pe remorcă poate fi observat logo-ul unei companii – Transport PhilExpress. Într-un comunicat, firma precizează că nu unul dintre șoferii săi se afla la volan în acea seară.

„Acest camion nu ne mai aparține și nu mai este exploatat de noi de mai mulți ani”, a transmis compania, cu sediul în regiunea Lyon. Potrivit informațiilor din presă, vehiculul ar aparține în prezent unui transportator din Osny, în Val-dOise.

Până marți, 10 februarie, aproximativ zece plângeri fuseseră depuse de păgubiți. Potrivit unei surse din poliție, citată de Le Parisien, și angajatorul șoferului ar fi depus plângere împotriva acestuia.

Bărbatul nu ar fi avut dreptul să plece la drum cu camionul, contractul său urmând să înceapă abia pe 9 februarie, la trei zile după incident.

Oamenii vor barieră la intrarea pe stradă

Sesizată în legătură cu problemă, primarul Marie-France Parrain a anunțat că va merge la fața locului pentru a identifica soluții care să facă indicatorul de interdicție „mai vizibil”.

Acesta este amplasat imediat după drumul de acces către stradă, iar șoferii de camioane care îl observă târziu pot cu greu să dea înapoi.

Reprezentanții primăriei spun însă că este dificil ca indicatorul să fie mutat mai aproape de intrare. Cei care locuiesc în zonă propun o variantă mai radicală: instalarea unei bariere la începutul străzii, cu cod pentru mașinile de gunoi și pentru serviciile publice.

