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Un șofer a intrat cu mașina într-un urs și a făcut atac de panică, în Argeș

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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Un urs pe șosea
Sursa foto: Shutterstock
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Un accident a avut loc în comuna Cotmeana, județul Argeș, unde un autoturism a lovit un urs. Potrivit TVR Info, două echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, găsind mașina avariată în partea din față.

Șoferul, care suferise un atac de panică, a primit asistență medicală de la paramedicii SMURD. Ursul implicat în incident nu a mai fost găsit, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația din zonă.

Aparițiile urșilor pe șosele sunt tot mai frecvente, au subliniat autoritățile, reprezentând un pericol pentru participanții la trafic.

Totodată, autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice, să nu se apropie de ele pentru a le fotografia și să nu le hrănească.

Tot în Argeș, un cioban a fost atacat și mușcat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa. Bărbatul ar fi încercat să-și apere turma de oi de animalul sălbatic.

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Tags: Stiri Arges Accident
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