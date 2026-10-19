Un șofer a intrat cu mașina într-un urs și a făcut atac de panică, în Argeș

Un accident a avut loc în comuna Cotmeana, județul Argeș, unde un autoturism a lovit un urs. Potrivit TVR Info, două echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, găsind mașina avariată în partea din față.

Șoferul, care suferise un atac de panică, a primit asistență medicală de la paramedicii SMURD. Ursul implicat în incident nu a mai fost găsit, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația din zonă.

Aparițiile urșilor pe șosele sunt tot mai frecvente, au subliniat autoritățile, reprezentând un pericol pentru participanții la trafic.

Totodată, autoritățile le recomandă oamenilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice, să nu se apropie de ele pentru a le fotografia și să nu le hrănească.