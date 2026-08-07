Incidentul s-a produs joi seară, în zona Vârful Iezerul Mic. Ciobanul a sunat la numărul de urgență abia vineri dimineață, iar o echipă de salvatori montani și jandarmi a plecat spre el.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, intervine în acest moment în zona Vârful Iezerul Mic pentru salvarea unui cioban atacat de urs. Din primele informaţii, incidentul a avut loc în cursul serii trecute, însă victima a reuşit abia acum să sune şi să solicite ajutor”, au transmis salvamontiștii, conform News.

Echipa de salvatori a ajuns la victimă în cursul dimineții și a constatat că bărbatul era conștient și cooperant.

„Ciobanul a fost muşcat de gambă. Este cooperant, nu pune probleme”, a transmis Salvamont Argeș, potrivit Pitești24.

Salvatorii l-au transportat pe bărbat până în zona Iezerul Mic, după care îl vor coborî cu ambulanța Salvamont Argeș către Portăreasa. De acolo, victima urma să fie preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.

La intervenție au participat salvatorii din cadrul Bazei Salvamont Voina și jandarmii montani.

Salvamontiștii recomandă turiștilor și persoanelor care ajung în zonele montane să nu se apropie de animalele sălbatice și să anunțe imediat autoritățile la 112.

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