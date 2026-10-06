Misiunea secretă din 1986: cum a salvat CIA afacerea lui Steve Jobs atunci când se afla în pragul falimentului

Pe 5 octombrie 2026 s-au împlinit 15 ani de la moartea lui Steve Jobs, cofondatorul Apple și vizionarul care a transformat industria tehnologică pentru totdeauna. Jobs, care a murit la doar 56 de ani, rămâne una dintre cele mai influente figuri din istoria tehnologiei moderne, iar moștenirea sa continuă să inspire generații întregi. Însă un detaliu mai puțin cunoscut din viața sa este faptul că a avut legături comerciale cu CIA.

Rolul lui Steve Jobs în revoluția tehnologică

Steve Jobs nu a fost doar creierul din spatele iPhone-ului și Mac-ului. El a cofondat Apple în 1976, a avut un rol esențial în popularizarea Macintosh și, după ce a fost îndepărtat din companie în 1985, a înființat NeXT și a achiziționat studioul de animație Pixar, care avea să devină lider în industria filmului animat.

Revenirea sa la Apple, în 1997, a condus la o transformare majoră: sistemele de operare dezvoltate la NeXT au devenit baza pentru macOS și iOS, iar produse precum iPod-ul și iTunes au revoluționat modul în care consumăm muzică.

O legătură neașteptată: Steve Jobs și CIA

Pe lângă realizările sale cunoscute, există și un episod mai puțin discutat din cariera lui Jobs, care implică o legătură neobișnuită cu CIA. Potrivit unui articol din The Wall Street Journal citat de PhoneArena, în 1986, la un an după ce Jobs fusese îndepărtat de la Apple și fondase NeXT, doi reprezentanți ai unui program secret al CIA, Joe Romello și Jeff Harris, au vizitat sediul NeXT.

Aceștia lucrau la „Programul B”, un proiect de recunoaștere prin satelit, și erau interesați de stațiile grafice puternice produse de NeXT. Deși Jobs era văzut ca un nonconformist care explora budismul și experimentase cu substanțe psihedelice, calculatoarele dezvoltate de compania sa erau exact ceea ce avea nevoie agenția americană de spionaj.

În scurt timp, CIA a început discuțiile pentru achiziționarea unei cantități mari de stații NeXT, cu specificații personalizate, precum procesoare Motorola mai capabile și plăci grafice dedicate. Un lucru și mai interesant este că lui Jobs nu i s-a dezvăluit scopul final al acestor echipamente.

O gură de aer pentru NeXT

Contractul cu CIA a fost o salvare pentru NeXT, o companie care se confrunta cu varii dificultăți financiare. Perfecționismul lui Jobs dusese la crearea unor stații de lucru extrem de scumpe, dificil de vândut pe scară largă. Înțelegerea cu serviciile de informații nu doar că a oferit NeXT resursele necesare pentru a supraviețui, dar a și crescut semnificativ producția, de la 100 de unități pe lună la câteva mii.

Calculatoarele erau transportate în camioane fără însemne la o companie paravan a CIA, unde erau echipate cu tehnologia clasificată înainte de a fi trimise spre diverse baze militare. Stațiile NeXT au fost utilizate de analiștii Oficiului Național de Recunoaștere (NRO), care le-au folosit pentru a analiza imagini satelitare de înaltă rezoluție și pentru a urmări mișcările militare. În acest mod, Jobs a contribuit indirect la activitățile de securitate națională ale SUA.

Revenirea la Apple și transformarea industriei

Deși contractul cu CIA a fost crucial pentru NeXT, Steve Jobs avea ambiții mult mai mari. În anii ’90, i-a mărturisit lui Jeff Harris, devenit între timp șeful NRO, că plănuia să redefinească industria muzicală. Deși Harris nu a înțeles atunci ce avea în vedere Jobs, viziunea acestuia s-a concretizat câțiva ani mai târziu.

În 1996, Apple a anunțat achiziția NeXT, marcând revenirea lui Jobs în compania pe care o fondase. Sistemul de operare NEXTSTEP dezvoltat la NeXT a devenit ulterior fundația software-ului modern al Apple, inclusiv macOS și iOS. În mod ironic, implicarea CIA în salvarea NeXT ar putea fi văzută ca un factor care a contribuit la revenirea lui Jobs și la transformarea Apple într-un gigant tehnologic global.