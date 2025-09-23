Unul dintre jocurile de slots ale platformei Superbet, Fire Blaze Red Wizard, a oferit câștiguri uriașe pentru mize mici și conducerea companiei a decis să onoreze aceste câștiguri, chiar dacă ele au fost calculate necorespunzător, în același timp investigând incidentul.

„Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii noștri. Este esențial de menționat că incidentul în cauză a fost complet rezolvat, iar platforma și serviciile Superbet rămân, în continuare, sigure și complet disponibile pentru divertismentul clienților noștri”, au transmis reprezentanții casei de pariuri.

Compania spune că, în urma evaluărilor preliminare, au fost identificate o serie de câștiguri calculate necorespunzător, fapt care a condus la atribuirea eronată a unor sume mai mari decât

cele care ar fi trebuit acordate, conform componentelor aleatorii ale jocului.

„În acest context, compania noastră a rămas consecventă viziunii sale de a face întotdeauna ceea ce este corect pentru clienții noștri. Astfel, am hotărât să onorăm toate plățile rezultate din această situație. Prin decizia de a onora aceste plăți demonstrăm asumarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere în raport cu clienții și capacitatea de a gestiona situații neprevăzute. Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creșterii exponențiale a companiei noastre. Datorită acestei filozofii, Superbet a reușit să inoveze constant și să se transforme într-unul dintre cei mai importanți operatori globali de pariuri sportive și gaming”, mai transmite Superbet.

Reprezentanții Superbet au mai declarat, pentru Libertatea, că nu a fost un incident de siguranță cibernetică. „Cauzele incidentului tehnic urmează să fie stabilite, dar este un proces laborios. Rămânem fermi în angajamentul nostru față de clienți, pentru a le oferi cel mai ofertant,

inovator și sigur ecosistem de divertisment digital din industria globală de profil”.