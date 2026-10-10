Coreea de Sud este prima țară din lume la consumul de machiaj, conform datelor unui studiu citat de El Comercio, Ecuadorul este pe locul al doilea.

Piața globală a produselor de înfrumusețare înregistrează o reconfigurare neașteptată, potrivit celor mai recente date din sectorul de cosmetice și îngrijire personală. Sunt surprize majore în analiza comportamentului de consum.

În timp ce atenția industriei internaționale se îndreaptă de obicei către capitalele europene ale modei sau către giganții din Asia, o țară din America Latină a reușit să obțină o poziție fruntașă la nivel mondial.

Coreea de Sud (88%), Ecuador (86%) și Columbia (84%) conduc clasamentul mondial pentru cea mai mare penetrare și consum de machiaj în gospodării, conform studiilor realizate de firma internațională de consultanță Kantar

Ecuador a urcat pe locul al doilea pe glob în ceea ce privește rata de penetrare a produselor de machiaj în rândul populației, fiind depășită doar de Coreea de Sud.

Datele din sectorul de retail și cosmetice arată că rutina zilnică de îngrijire și înfrumusețare a devenit o prioritate financiară și culturală pentru o mare parte din populația din Ecuador, depășind piețe tradițional puternice din Europa sau America de Nord.

Ce alimentează explozia pieței de beauty

Interesul crescut pentru produsele cosmetice în Ecuador se explică printr-o combinație de factori culturali, influențe din mediul digital și schimbări în obiceiurile de cumpărare.

Rețelele de socializare au jucat un rol esențial în educarea și atragerea tinerilor către tendințele internaționale de machiaj, creând o cerere constantă pentru produse noi și diversificate.

Formatul vânzărilor directe și expansiunea rețelelor de magazine de profil au făcut ca produsele de înfrumusețare să fie extrem de accesibile pentru toate categoriile sociale.

Machiajul nu mai este văzut doar ca un produs de lux rezervat ocaziilor speciale, ci ca un element esențial al îngrijirii personale zilnice și al exprimării identității.

Consumatorii alocă un buget lunar stabil pentru fonduri de ten, rujuri și produse pentru îngrijirea tenului, ceea ce menține piața locală într-o expansiune continuă, în ciuda fluctuațiilor economice generale.

Rujurile sunt produsele cu cea mai rapidă creștere, spre deosebire de produsele pentru față, care nu se dezvoltă la fel de rapid. Consumul de produse pentru buze s-a intensificat deoarece femeile sunt mai atente la expunerea la soare. În plus, astăzi există o gamă mult mai largă de opțiuni disponibile în ceea ce privește culoarea, timpul de purtare, hidratarea și protecția”, a explicat David Mora, director de analiză avansată la divizia Consumer a Kantar.

Ecuadorul înregistrează o creștere remarcabilă, în special în domeniul produselor pentru buze. Între 2023 și 2024, penetrarea rujurilor, luciurilor de buze și balsamurilor a crescut de la 36 la 44 din 100 de gospodării care au achiziționat cel puțin unul dintre aceste produse în cursul anului.

Industria K-beauty

Coreea de Sud continuă să domine topul mondial datorită fenomenului reprezentat de industria K-beauty, un pilon economic și cultural care a influențat standardele globale de îngrijire.

Rata de adopție a produselor cosmetice în Coreea de Sud este alimentată de o cultură riguroasă a îngrijirii pielii și de un nivel ridicat de inovare în formulele cosmetice.

Poziționarea Ecuadorului imediat după Coreea de Sud confirmă însă o schimbare importantă în geografia consumului de frumusețe.

Performanța din America Latină arată că investițiile brandurilor în canalele digitale și adaptarea produselor la diversitatea tenurilor locale pot transforma radical o piață regională într-un lider de consum global.