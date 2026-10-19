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Țările care pot dispărea în următorii 50 de ani: „Schimbări climatice, tensiuni geopolitice”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Ce poți să vizitezi în Maldive - Imagine aeriană asupra unor spaţii de cazare deasupra mării în Insulele Maldive.
Imagine aeriană asupra unor spaţii de cazare deasupra mării în Insulele Maldive.
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Harta politică a lumii ar putea suferi schimbări majore în următorii 50 de ani din cauza schimbărilor climatice, tensiunilor geopolitice și instabilității politice, conform unui raport Stars Insider.

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Granițele lumii par stabile, dar istoria ne arată altceva. De la căderea Imperiului Roman până la dispariția Uniunii Sovietice și dezmembrarea Iugoslaviei, harta politică a lumii a fost într-o continuă schimbare.

Astăzi, schimbările climatice, conflictele interne și tensiunile geopolitice ar putea duce la dispariția unor state în următoarele cinci decenii.

Pericolul schimbărilor climatice

Încălzirea globală joacă un rol esențial în soarta unor state insulare mici. Națiuni precum Maldivele sau Kiribati se confruntă cu riscul scufundării din cauza creșterii nivelului mării.

Potrivit unor studii recente, în următorii 50 de ani, aceste țări ar putea dispărea complet de pe hartă.

„Creșterea nivelului mării este o amenințare existențială pentru noi”, a declarat un oficial din Kiribati.

Tuvalu s-ar putea să nu fie nevoie să se scufunde complet pentru a deveni nelocuibil. În ultimii ani, mareele mari au transformat centrele satelor, odinioară secetoase, în lagune puțin adânci, forțând locuitorii să treacă prin apele mării în creștere doar pentru a se deplasa.

Granițele trase pe criterii coloniale

Moștenirea colonialismului continuă să creeze tensiuni în multe părți ale lumii. În Africa, granițele trasate artificial în timpul perioadei coloniale nu reflectă diversitatea etnică și culturală.

Acest lucru amplifică conflictele interne și poate duce la divizări teritoriale. Sudanul de Sud, de exemplu, este un caz recent de fragmentare, iar alte țări de pe continent se confruntă cu presiuni similare.

Din 1974, Cipru a fost divizat între Republica recunoscută la nivel internațional și Ciprul de Nord, susținut de Turcia și recunoscut doar de Turcia. În ciuda presiunilor UE și a discuțiilor de pace, diviziunile etnice mențin insula divizată.

Conflicte și instabilitate politică

În Orientul Mijlociu, conflictele de lungă durată și instabilitatea politică pun în pericol integritatea unor state. Siria, de exemplu, rămâne fragilă după un război civil devastator, iar perspectiva unui viitor unitar este incertă.

Yemenul, afectat de un conflict prelungit, se confruntă cu o criză umanitară fără precedent, ce ar putea duce la prăbușirea statului.

Istoria Bosniei este turbulentă, iar sistemul său politic rămâne un mozaic complex, menținut de Acordurile de la Dayton din 1995. Țara este împărțită în două entități autonome, guvernate de trei președinți care reprezintă principalele grupuri etnice, alături de mai multe zone administrative speciale.

De la căderea lui Gaddafi în 2011, Libia a fost divizată între guverne rivale. Haosul reflectă trecutul său: înainte de dominația colonială, regiuni precum Tripolitania, Cirenaica și Fezzan funcționau mai mult ca state separate decât ca o țară unificată.

Somalia este mai degrabă o idee recunoscută decât o națiune funcționară. Timp de peste 30 de ani, a fost un mozaic fragmentat, în care controlul guvernului central abia se extinde dincolo de capitala Mogadiscio.

Granițele Irakului din epoca colonială ignoră profundele diviziuni etnice și religioase, creând tensiuni constante. Kurdistanul operează cu o autonomie semnificativă, gestionându-și propria securitate și vânzările de petrol, expunând fracturi în coeziunea națională a Irakului.

Haiti se confruntă cu o criză de guvernare care îi amenință supraviețuirea. Haosul politic, dezastrele ecologice și violența bandelor au distrus controlul, guvernul putând gestiona doar părți din capitală.

Viitorul nesigur al unor națiuni

Pe lângă problemele climatice și conflictele interne, presiunile economice și migrația masivă contribuie la fragilizarea unor țări.

Libanul, de exemplu, se zbate într-o criză economică profundă care subminează stabilitatea națională.

În același timp, regiuni precum Taiwanul se confruntă cu presiuni externe din partea Chinei, punând sub semnul întrebării suveranitatea lor pe termen lung.

Motto-ul Belgiei, „Unitatea face puterea”, pare mai degrabă o speranță decât o realitate. Flandra, vorbitoare de limbă olandeză, și Valonia, vorbitoare de limbă franceză, trăiesc deja ca niște țări separate, divizate prin limbă, politică, mass-media și viața de zi cu zi.

Unitatea Regatului Unit este supusă unei presiuni tot mai mari. De la Brexit, apelurile Scoției pentru independență au crescut, alimentate de frustrarea cauzată de retragerea din UE, în ciuda unui vot puternic pro-rămânere la nord de graniță.

Lupta Spaniei cu separatismul regional dezvăluie fisuri sub suprafață. Criza independenței catalane din 2017 a arătat cât de repede identitățile locale puternice pot pune sub semnul întrebării chiar și democrațiile europene de lungă durată.

Moldova se află într-o incertitudine geopolitică, divizată între teritoriul său oficial și regiunea separatistă Transnistria, un stat nerecunoscut și susținut de Rusia din 1992.

Coreea de Nord a rezistat nenumăratelor predicții de colaps, dar viitorul său rămâne incert. Lipsa alimentelor continuă în ciuda campaniilor agricole neobosite, în timp ce mass-media introdusă ilegal submina constant controlul strict al regimului asupra informațiilor.

Deși este imposibil să prezicem cu exactitate cum va arăta harta lumii peste 50 de ani, este clar că factorii climatici, geopolitici și sociali vor continua să joace un rol decisiv.

Schimbările globale vor remodela lumea într-un ritm mai rapid decât ne putem imagina!

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Tags: Schimbări climatice Criză politică Taiwan Maldive Liban yemen Siria Bosnia-Herţegovina Stiri Belgia Coreea de Nord Libia Marea Britanie Somalia Stiri Irak Stiri Spania Cipru haiti Stiri Republica Moldova
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