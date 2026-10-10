Călătorii din aglomerata gară londoneză King's Cross au avut parte de o surpriză neașteptată care le-a înveselit ziua atunci când au întâlnit în holul principal un grup de câini de la renumitul adăpost Battersea Dogs&Cats Home.

Trecătorii au putut să-i mângâie și să-i cunoască pe ogarul italian Ragu, pe pudelul Peggy sau pe dalmațianul Arlo, care îi întâmpinau cu răbdare pe vizitatori de pe canapeaua lor albastră, după cum se vede în imaginile difuzate de agenția foto Getty.

Întregul eveniment a avut ca scop susținerea bunăstării mentale a publicului și evidențierea impactului pozitiv pe care animalele de companie îl au asupra reducerii stresului și îmbunătățirii sănătății psihologice generale.

Reprezentanții adăpostului, Graeme Smith și Lee Stark, i-au însoțit pe „terapeuții cu patru picioare” chiar în hol, răspunzând cu răbdare la întrebările trecătorilor și sensibilizând publicul cu privire la importanța adoptării animalelor din adăposturi.