O Tesla s-a răsturnat la 286 km/h în Germania. Șoferul dă vina pe o anvelopă vizată de o rechemare

Un șofer a supraviețuit după ce Tesla Model S Plaid pe care o conducea s-a răsturnat pe o autostradă din Germania, la o viteză indicată de 286 km/h. Bărbatul susține că o anvelopă din spate a cedat. Goodyear a rechemat anumite loturi din acel model de anvelopă, însă legătura cu accidentul nu este confirmată independent.

Accidentul a fost filmat din interiorul mașinii

Mașina circula pe autostrada A10, în apropiere de Berlin, potrivit FOCUS online. Înregistrarea din habitaclu surprinde pierderea controlului, după care autoturismul părăsește carosabilul și se răstoarnă. Publicația germană relatează că șoferul a fost rănit grav și transportat cu un elicopter la spital.

Videoclipul a fost publicat pe 1 octombrie de utilizatorul @AKR088, scrie TeslaNorth. Potrivit relatării, bordul arăta 286 km/h înainte de accident. Aceasta este viteza indicată înaintea pierderii controlului, nu o viteză de impact stabilită prin expertiză.

Într-un răspuns din comentarii, autorul spune că nu este paralizat și că recuperarea sa ar putea dura câteva luni.

Ce spune șoferul despre anvelope

Conform descrierii videoclipului, mașina avea anvelope Michelin Pilot Sport 4S pe puntea din față și Goodyear Eagle F1 SuperSport, de dimensiunea 305/30ZR21, pe puntea din spate.

Șoferul atribuie accidentul desprinderii benzii de rulare a unei anvelope Goodyear. Banda de rulare este partea anvelopei care intră în contact cu șoseaua.

Relatarea sa nu echivalează însă cu o concluzie tehnică. FOCUS online precizează că nu este confirmat dacă desprinderea benzii de rulare a provocat accidentul. Nici identificarea modelului de anvelopă nu demonstrează, singură, că exemplarul montat pe mașină provenea dintr-un lot rechemat.

Goodyear confirmă rechemarea unor loturi

Goodyear a anunțat în aprilie 2026 o rechemare de siguranță pentru anumite anvelope Eagle F1 SuperSport XL. Pentru dimensiunea 305/30ZR21 (104Y), sunt vizate cele fabricate în săptămâna 23 din 2024 și în săptămânile 35, 36 și 37 din 2025.

În notificarea oficială în limba română, producătorul explică faptul că anvelopele afectate nu respectă cerințele pentru viteze mari. Problema poate provoca deformarea benzii de rulare sau desprinderea coroanei anvelopei, cu riscul pierderii controlului.

Identificarea se face după codul DOT de pe flanc. Libertatea a explicat ce reprezintă cifrele și literele de pe flancul anvelopelor, inclusiv marcajele privind fabricația. Goodyear le cere proprietarilor să contacteze un dealer pentru inspecție și înlocuirea gratuită a anvelopelor afectate.