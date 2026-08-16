Cum am calculat

Pentru comparație am folosit un traseu București–Constanța de 225 km, rotunjit pentru ruta pe A2.

Comparația presupune viteză constantă pe tot traseul. În realitate, timpul final poate fi mai mare din cauza traficului, opririlor, lucrărilor, restricțiilor, podului de la Fetești sau intrării în Constanța.

În România, limita maximă legală pentru autoturisme pe autostradă este de 130 km/h. Vitezele de 150 km/h și 200 km/h sunt folosite aici doar pentru comparație matematică, nu ca recomandare de condus.

Prețurile folosite în calcul, rotunjite pentru 12 august, sunt:

Tip carburantPreț folosit
Benzină standard9,44 lei/l
Motorină standard10,50 lei/l
GPL4,59 lei/l
Încărcare electrică rapidă2,16 lei/kWh

Câte minute câștigi

Viteză constantăTimp București–ConstanțaDiferență față de 130 km/h
110 km/h2 h 03 min+19 min
130 km/h1 h 44 minreperul clasic, legal
150 km/h1 h 30 min-14 min
200 km/h1 h 08 min-36 min

Diferența dintre 110 și 130 km/h se simte: aproximativ 19 minute. Diferența dintre 130 și 150 km/h este mult mai mică: aproximativ 14 minute. La 200 km/h, câștigul devine mare pe hârtie, dar consumul urcă violent, iar viteza nu este legală pe A2.

Cât costă drumul la 110, 130, 150 și 200 km/h

Tip mașină110 km/h130 km/h150 km/h200 km/h
Benzină123 lei153 lei191 lei329 lei
Motorină116 lei144 lei184 lei319 lei
GPL73 lei91 lei114 lei196 lei
Hibrid benzină106 lei138 lei178 lei308 lei
Hibrid diesel106 lei135 lei170 lei295 lei
Electric83 lei107 lei141 lei243 lei

Consumul estimat folosit în tabel este unul de autostradă, nu consum WLTP. La viteză constantă, diferența apare mai ales din rezistența aerului, care crește mult odată cu viteza. National Academies notează că rezistența aerodinamică crește cu pătratul vitezei, iar Departamentul Energiei din SUA arată că eficiența scade puternic la viteze mai mari de autostradă.

Am testat consumul mașinilor electrice și pe traseul București–Constanța, în cadrul Best Electric Car, unde diferențele de autonomie la viteze de autostradă s-au văzut mult mai clar decât într-un test urban.

Mașină nouă versus mașină veche: pentru cine contează cel mai mult

Calculul este relevant mai ales pentru șoferii care merg des pe autostradă și au mașini sensibile la viteză: benzinare mici, SUV-uri, break-uri încărcate, mașini vechi sau electrice cu aerodinamică slabă.

La benzină, diferența se vede clar între un model nou, de tip Dacia Sandero sau Logan 1.0 TCe, și o compactă veche cu motor 1.6 aspirat. Mașina nouă poate sta în zona de 7–8 l/100 km la 130 km/h, în timp ce una veche poate trece de 9 l/100 km în aceleași condiții. La 150 km/h, diferența devine și mai mare.

La diesel, o compactă modernă 2.0 TDI sau 1.5 dCi poate rămâne eficientă la 130 km/h. Un diesel vechi, cu peste 200.000 km, anvelope nepotrivite sau cutie în 5 trepte poate consuma semnificativ mai mult la aceeași viteză.

La GPL, un Dacia Eco-G nou are avantajul integrării de fabrică și al unei gestiuni mai bune. O mașină veche convertită pe GPL poate rămâne ieftină la pompă, dar consumul în litri crește rapid peste 130 km/h.

La electrice, diferența dintre o mașină aerodinamică nouă și una mai veche poate decide dacă ajungi fără oprire sau cauți încărcător. O electrică eficientă poate sta în jur de 20–22 kWh/100 km la 130 km/h, în timp ce un model mai vechi sau mai înalt poate trece de 27–30 kWh/100 km.

Deci, nu mai depășiți viteza legală!

Pentru un drum normal spre mare, 130 km/h este punctul de echilibru. Ajungi cu aproximativ 19 minute mai repede decât la 110 km/h, fără să intri în zona în care consumul crește disproporționat.

La 150 km/h, câștigul este prea mic: 14 minute față de 130 km/h. Pe benzină și motorină, acele 14 minute costă în jur de 40 lei în plus, fără să includem riscul de amendă, uzura mai mare, zgomotul, frânările sau stresul din trafic.

Pentru șoferii care vor cost minim, 110–120 km/h este varianta economică. Pentru șoferii care vor timp bun fără consum exagerat, 130 km/h este alegerea logică. Pentru 150 km/h, calculele nu arată o economie reală de timp suficient de mare.

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