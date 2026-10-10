Harta mondială a industriei auto este dominată de un grup restrâns de mari puteri industriale, iar decalajul dintre primul loc și restul lumii continuă să se adâncească. Potrivit datelor centralizate de Organizația Internațională a Producătorilor de Vehicule cu Motor (OICA), și analizate de Visual Capitalist, China își menține poziția de lider absolut în producția globală de vehicule, realizând cifre de trei ori mai mari decât Statele Unite.

China domină autoritar piața globală a producătorilor de mașini

Ritmul de fabricație din uzinele chinezești a atins un nivel fără precedent.

Cu un total de 34,53 milioane de vehicule asamblate în cursul anului 2025, în creștere cu 10,4% față de perioada anterioară, China și-a extins dominația pe care o deține neîntrerupt de 17 ani.

Baza sa industrială masivă și expansiunea pe piața vehiculelor electrice fac ca producția națională a Chinei să depășească suma totală a vehiculelor fabricate de următoarele câteva state din top la un loc. China ocupă locul unu în clasamentul producătorilor de mașini.

Statele Unite ale Americii ocupă poziția a doua în clasamentul mondial, cu o producție de 10,24 milioane de vehicule. Totuși, uzinele americane au consemnat o scădere de 2,6% a volumelor. Scăderile au fost vizibile la nivelul întregului continent nord-american, unde Statele Unite, Mexic și Canada au produs în total cu aproape jumătate de milion de vehicule mai puțin comparativ cu anul precedent.

Japonia își păstrează statutul de forță auto de prim rang, ocupând locul al treilea la nivel global.

Producția japoneză a crescut ușor, cu 2,1%, ajungând la 8,41 milioane de vehicule, confirmând stabilitatea marilor săi constructori pe piețele internaționale.

India devansează Germania și devine a patra putere auto a lumii

Una dintre cele mai importante evoluții din clasamentul global este avansul accelerat al Indiei. Cu un volum de 6,49 milioane de vehicule fabricate și o creștere anuală de 7,9%, India a ocupat locul al patrulea în lume.

Pe piața din India s-au vândut 4,49 milioane de autoturisme, alături de o rețea de export de 860.000 de unități. Asta a permis acestei țări să depășească marile platforme industriale din Europa și Coreea de Sud.

Germania rămâne cel mai mare producător de vehicule din Europa, ocupând locul al cincilea pe plan mondial. Cu 4,14 milioane de vehicule fabricate și un avans modest de 2,0%, industria germană devansează la limită Coreea de Sud, aflată pe locul șase, care a raportat 4,10 milioane de unități, și Mexicul, aflat pe locul șapte cu 4,09 milioane de vehicule.

Brazilia, Spania și Franța pe ultimele locuri

Brazilia ocupă poziția a opta în ierarhia globală, fiind liderul de producție din America Latină cu 2,64 milioane de vehicule, în creștere cu 3,5%.

Spania se situează pe locul al nouălea la nivel mondial și pe locul al doilea în Europa, raportând 2,27 milioane de vehicule fabricate, în ciuda unei scăderi de 4,3% a producției.